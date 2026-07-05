دستگیری متهمان حامل مواد مخدر در دلیجان پس از درگیری مسلحانه

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر اسکینی اظهار کرد: واحد گشت انتظامی کلانتری ۱۱ دلیجان در حین گشت زنی، با توجه درخواست مکرر مردم در اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر، به سرنشینان یک دستگاه خودرو سواری پژو مشکوک شدند و جهت بررسی موضوع دستور توقف خودرو را صادر کردند.

وی افزود: سرنشینان خودرو مذکور با اعمال خلاف قانون اقدام به تمرد و درگیری با ماموران و مجروح کردن یکی از ماموران با سلاح سرد کرده که برابر قانون به کارگیری سلاح ،مأموران در دفاع از خود اقدام به تیراندازی کردند.

فرمانده انتظامی دلیجان افزود: یکی از متهمان از ناحیه پا زخمی شده، مجدد متهمان با سوار شدن بر خودرو و بدون توجه به فرمان ایست پلیس، با افزودن سرعت اقدام به فرار از محل کردند.

اسکینی گفت: با توجه به بی توجهی راننده به دستورات مکرر ایست ، مأموران برای توقف خودرو با رعایت قانون بکارگیری سلاح، اقدام به تیراندازی کردند.

وی با اشاره به تیراندازی صورت گرفته گفت: خودرو از ناحیه لاستیک پنچر و با توجه به عدم کنترل خودرو با گاردیل برخورد و خودرو متوقف و متهمان دستگیر شدند و متهم مصدوم، بلافاصله توسط نیروهای امدادی به بیمارستان اعزام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان تصریح کرد: از متهمان طی بازرسی خودرو مقادیر قابل توجهی ماده مخدر صنعتی حدود ۳۰۰ گرم شیشه و ۱۵۰گرم هروئین کشف شد.

وی تاکید کرد: پلیس در برخورد با مجرمان و برهم زنندگان امنیت روانی و فیزیکی جامعه و مردم بدون مماشات و برابر قانون به صورت جدی اقدام می کند.