  1. استانها
  2. مرکزی
۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

کشف ۴۷ کیلوگرم شیشه و هروئین در عملیات مشترک پلیس مرکزی

کشف ۴۷ کیلوگرم شیشه و هروئین در عملیات مشترک پلیس مرکزی

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف ۴۷ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و سنتی و دستگیری سه قاچاقچی در یک عملیات مشترک پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در راستای طرح مبارزه با سوداگران مرگ، با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه قاچاقچیان مواد مخدر در یکی از استان‌های جنوبی کشور شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در عملیاتی مشترک با همکاری پلیس خوزستان، سه قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۴۳ کیلوگرم شیشه و چهار کیلوگرم هروئین کشف شد.

کد مطلب 6909244

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها