کشف ۴۷ کیلوگرم شیشه و هروئین در عملیات مشترک پلیس مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در راستای طرح مبارزه با سوداگران مرگ، با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه قاچاقچیان مواد مخدر در یکی از استان‌های جنوبی کشور شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در عملیاتی مشترک با همکاری پلیس خوزستان، سه قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۴۳ کیلوگرم شیشه و چهار کیلوگرم هروئین کشف شد.