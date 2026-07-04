بازداشت فرد مسلح در عملیات پلیس دلیجان

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر اسکینی اظهار کرد: در پی دریافت تماس‌های متعدد شهروندان با سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه فردی که به در دست داشتن اسلحه در محل سکونت خود اقدام به تهدید مردم و افراد عبوری در یکی از خیابان‌های اصلی شهر شده ، تیمی از مأمورین عملیات ویژه پلیس با هدایت میدانی فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: متهم در مواجهه با نیروهای انتظامی، رفتار تهاجمی از خود نشان داد و تلاش کرد با استفاده از سلاح گرم، مانع مأموران شود.

فرمانده انتظامی دلیجان گفت: در همین راستا، نیروهای انتظامی با رعایت دقیق موازین قانونی و با هدف اصلی حفظ جان مردم و افراد حاضر در صحنه، اقدام به تیراندازی کردند که منجر به زمین‌گیر شدن و مهار سریع متهم در یک اقدام غافلگیرانه شد.

اسکینی بیان کرد: متهم از ناحیه پا مجروح شده و تحت مراقبت‌های پزشکی فوری، به بیمارستان منتقل شده و پس از انجام اقدامات پزشکی لازم، روند قضایی وی به طور کامل در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: موضوع مذکور در حال بررسی دقیق کارشناسان و مراجع قضایی است و جزئیات تکمیلی این عملیات متعاقباً اعلام خواهد شد.

فرمانده انتظامی دلیجان در پایان با تأکید بر اینکه امنیت شهروندان «خط قرمز» پلیس است، تاکید کرد: با هرگونه فردی که بخواهد با استفاده از سلاح، رفتار تهاجمی و خلاف قانون در برابر جامعه انجام دهد، برخورد قاطعانه، سریع و بدون هیچ‌گونه مماشاتی صورت خواهد گرفت