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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶

بازداشت فرد مسلح در عملیات پلیس دلیجان

بازداشت فرد مسلح در عملیات پلیس دلیجان

دلیجان- فرمانده انتظامی دلیجان گفت: فردی که در خیابان‌های این شهرستان با اسلحه اقدام به تهدید مردم کرده بود، در جریان عملیات پلیس پس از تیراندازی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر اسکینی اظهار کرد: در پی دریافت تماس‌های متعدد شهروندان با سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه فردی که به در دست داشتن اسلحه در محل سکونت خود اقدام به تهدید مردم و افراد عبوری در یکی از خیابان‌های اصلی شهر شده ، تیمی از مأمورین عملیات ویژه پلیس با هدایت میدانی فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: متهم در مواجهه با نیروهای انتظامی، رفتار تهاجمی از خود نشان داد و تلاش کرد با استفاده از سلاح گرم، مانع مأموران شود.

فرمانده انتظامی دلیجان گفت: در همین راستا، نیروهای انتظامی با رعایت دقیق موازین قانونی و با هدف اصلی حفظ جان مردم و افراد حاضر در صحنه، اقدام به تیراندازی کردند که منجر به زمین‌گیر شدن و مهار سریع متهم در یک اقدام غافلگیرانه شد.

اسکینی بیان کرد: متهم از ناحیه پا مجروح شده و تحت مراقبت‌های پزشکی فوری، به بیمارستان منتقل شده و پس از انجام اقدامات پزشکی لازم، روند قضایی وی به طور کامل در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: موضوع مذکور در حال بررسی دقیق کارشناسان و مراجع قضایی است و جزئیات تکمیلی این عملیات متعاقباً اعلام خواهد شد.

فرمانده انتظامی دلیجان در پایان با تأکید بر اینکه امنیت شهروندان «خط قرمز» پلیس است، تاکید کرد: با هرگونه فردی که بخواهد با استفاده از سلاح، رفتار تهاجمی و خلاف قانون در برابر جامعه انجام دهد، برخورد قاطعانه، سریع و بدون هیچ‌گونه مماشاتی صورت خواهد گرفت

کد مطلب 6879354

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