آمادگی کامل نیروهای الحشد الشعبی برای تأمین امنیت تشییع قائد امت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای عراقی، سرلشکر «علی الحمدانی»، فرمانده عملیات فرات میانی در الحشد الشعبی عراق، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که تمامی آمادگیهای لازم برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به پایان رسیده است.
وی تأکید کرد که با برگزاری یک نشست گسترده و با حضور تمامی فرماندهان امنیتی ذیربط، هماهنگیهای لازم برای اجرای روان وظایف و مدیریت میدان صورت گرفته است.
الحمدانی در این نشست تصریح کرد: در این جلسه بر اهمیت پایبندی به وظایف، انضباط بالا و حفظ آمادگی کامل در تمامی قطعات و مناطق امنیتی تأکید شد. این اقدامات با هماهنگی کامل میان فرماندهی عملیات ارتش، پلیس، نهادهای امنیتی و مدیریت اماکن مقدس (عتبات) در حال انجام است.
وی افزود که با توجه به اهمیت و مسئولیت سنگین این مناسبت برای تمامی تشکلهای امنیتی، تمامی طرحهای عملیاتی و خدماتی به گونهای تدوین شده است که امنیت کامل شرکتکنندگان و جریان روان مراسم تضمین شود.
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