نجف اشرف مهیای وداع حماسی با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، «یوسف مکی کناوی»، استاندار نجف اشرف اعلام کرد: تمامی آمادگیهای امنیتی، خدماتی و پشتیبانی برای مراسم تشییع پیکر حضرت آیت الله سیدعلی خامنهای رهبر شهید فراهم شده است.
کناوی در تشریح برنامههای این مراسم اظهار داشت: مراسم در دو بخش برگزار خواهد شد؛ نخست، مراسم رسمی که روز سهشنبه در فرودگاه بینالمللی نجف با حضور رؤسای قوای سهگانه، فرماندهان گروههای سیاسی، اعضای چارچوب هماهنگی و دیگر شخصیتهای رسمی برگزار میگردد.
وی افزود: برنامه دوم، تشییع باشکوه مردمی است که صبح چهارشنبه ساعت ۶ از محل پل بیمارستان صدر در خیابان فرودگاه آغاز و با عبور از بافت قدیمی شهر نجف، به سمت بارگاه ملکوتی امیرالمؤمنین (ع) ادامه خواهد یافت.
استاندار نجف با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی با هیئت اعزامی از دفتر نخستوزیر عراق، فرماندهی عملیات مشترک، الحشد الشعبی و سفیر جمهوری اسلامی ایران برای بررسی دقیق جزئیات این مراسم، بر آمادگی کامل نجف اشرف برای میزبانی از این رویداد تاریخی تأکید کرد.
در همین راستا، «حیدر کابون»، مدیر بخش مراسم و زیارتهای میلیونی استانداری نجف نیز به خبرگزاری واع گفت: صاحبان موکبهای حسینی آمادگی کامل خود را برای استقبال از عزاداران و شرکتکنندگان از داخل و خارج عراق اعلام کردهاند.
کابون با بیان اینکه کمیته ویژه مراسم برای بررسی تدابیر خدماتی و نظمبخشی به این حماسه تشکیل جلسه داده است، خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۶۰ موکب حسینی برای خدمترسانی به تشییعکنندگان ثبتنام کردهاند و پیشبینی میشود این تعداد به بیش از ۱۰۰ موکب افزایش یابد. این موکبها در طول مسیر تشییع مستقر شده و آماده ارائه خدمات به خیل عظیم مشتاقان و دلدادگان خواهند بود.
تاکنون چند استان عراق روزهای مذکور را به مناسبت تشییع پیکر رهبر شهید ایران تعطیل اعلام کردند.
قرار است روز چهارشنبه ۸ ژوئن پیکر رهبر شهید ایران در نجف اشرف و کربلای معلی تشییع شود.
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