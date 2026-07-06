به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عراقی، الحشد الشعبی (بسیج مردمی عراق) با انتشار پیام تصویری ویژه‌، ضمن تجلیل از مقام شامخ رهبر شهید انقلاب، از امت اسلامی و ملت عراق دعوت کرد تا با حضور در مراسم تشییع، با آرمان‌های این مجاهد بزرگ تجدید میثاق کنند.

در بخشی از این پیام حماسی که بازتاب‌دهنده ارادت گروه‌های مقاومت به این رهبر شهید است، آمده است: «در این تابوت، سرور دوران و فرمانده عزت و شرف آرمیده است؛ رهبری به عظمت کوه‌ها که مردی به بزرگی دنیا بود. اگرچه وزن این تابوت شاید کم باشد، اما شانه‌های تمام فرزندان آدم از تحمل سنگینیِ بزرگی و عظمت صاحب آن ناتوان است.»

این دعوت، موجی از پیام‌های آمادگی برای حضور در مراسم تشییع را در میان مردم عراق به همراه داشته است.

همچنین مقامات عراقی از تعطیلی استان های المثنی، بغداد، نجف، کربلا، بابل، ذی‌قار، بصره، میسان و واسط در روز چهارشنبه هفته جاری مصادف با هشتم ژوئیه (۱۷ تیرماه) به منظور فراهم کردن زمینه جهت مشارکت اهالی این استان ها در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای خبر دادند.



