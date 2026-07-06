روایت عشق نوجوانان به ایران در جنگ ۱۲ روزه؛ رپری که پای کار آمد

ریحانه حاتمی کارگردان مستند «خط مقدم سعادت آباد» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده اولیه مستند توضیح دهید: حدود سه تا چهار روز پس از پایان جنگ ۱۲ ‌روزه تصمیم گرفتم این پروژه را آغاز کنم. احساس می‌کردم لازم است بخشی از اتفاقات آن روزها ثبت و روایت شود و همین انگیزه، نقطه آغاز ساخت این مستند بود.

وی درباره سوژه مستندش بیان کرد: مستند ما درباره نوجوانانی است که در ایام جنگ فعالیت‌هایی انجام می‌دادند که شاید کمتر کسی انتظارش را داشت. برای مثال، یکی از افرادی که در مستند حضور دارد یک رَپر است؛ کسی که از نظر ظاهر ممکن است با کلیشه‌های رایج درباره افراد مذهبی یا وطن‌دوست همخوانی نداشته باشد. برخی از آنها خالکوبی یا ظاهر متفاوتی داشتند، اما زمانی که وارد زندگی و دنیای درونی‌شان شدیم، متوجه شدیم همه آنها یک نقطه مشترک دارند و آن، عشق به ایران است.

این مستندساز ادامه داد: این نوجوانان برای دفاع از کشورشان از هیچ تلاشی دریغ نکردند؛ در گشت‌های مردمی حضور داشتند و با تمام توان برای امنیت شهر تلاش کردند. همین تضاد میان ظاهر و باورهای عمیق آنها برای ما بسیار جذاب بود و تصمیم گرفتیم این واقعیت را در قالب مستند به تصویر بکشیم.

وی در پاسخ به اینکه چگونه با این نوجوانان برای ساخت مستند ارتباط برقرار کرد، گفت: در ابتدا جلب اعتماد آنها کار ساده‌ای نبود. ما تلاش کردیم با ایجاد ارتباطی صمیمانه و صادقانه، اعتمادشان را به دست آوریم. البته این موضوع تنها چالش ما نبود. در جریان جنگ ۱۲ ‌روزه و حتی پس از آن، خبرنگاران و مستندسازان با مشکلات متعددی از جمله دریافت مجوزهای فیلمبرداری و مسائل مرتبط با اعتماد عمومی مواجه بودند و ما نیز با همین چالش‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کردیم.

وی افزود: از سوی دیگر، چون خودم نیز ساکن همان منطقه، یعنی شهرک غرب، هستم، تا حدی با فضای زندگی این نوجوانان آشنا بودم و همین موضوع به شکل‌گیری ارتباط با آنها کمک کرد.

حاتمی در پایان اظهار کرد: پس از این مستند، تولید یک فیلم کوتاه داستانی با عنوان «برداشت ناخوانده» را آغاز کردیم. همچنین فیلم کوتاه دیگری با عنوان «عشق خاکستر نشد» در مرحله تولید قرار دارد که برای حضور در جشنواره فیلم کوتاه آماده می‌شود.‌این فیلم روایتگر زندگی یک زوج جوان است که در آستانه آغاز زندگی مشترک، با چالشی جدی روبه‌رو می‌شوند و داستان، نحوه مواجهه آنها با این بحران را به تصویر می‌کشد.