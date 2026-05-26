روایتی مستند از خواننده فولکلور گیلان؛ پنج سال همراه ناصر وحدتی بودیم

مصطفی فرد کارگردان فیلم مستند «فرزند لیش» که این روزها اکران آنلاین شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط اکران این فیلم عنوان کرد: اکران این فیلم در گروه «هنر و تجربه» مصادف با ایام جنگ شد و متأسفانه امکان برگزاری اکران موفقی نداشتیم. «فرزند لیش» اکنون در پلتفرم «هاشور» به صورت آنلاین در دسترس است. برخی از دوستان و آشنایان که فیلم را تماشا کرده‌اند، نظرات مثبتی ابراز کردند که برای ما ارزشمند بود. اگر این مستند در شرایط عادی اکران می‌شد، بی‌گمان اتفاقات مطلوبی برای آن رقم می‌خورد.

وی افزود: تمایل داشتیم که مراسم رونمایی «فرزند لیش» در استان گیلان برگزار شود تا مخاطبان آن استان این اثر را مشاهده کنند؛ همچنان پیگیر تحقق این ایده هستیم.

این مستندساز درباره انگیزه ساخت مستند پرتره درباره ناصر وحدتی توضیح داد: در تمام استان‌ها، شخصیت‌ها و چهره‌های ماندگاری حضور دارند و ناصر وحدتی نیز یکی از چهره‌های ماندگار استان گیلان است. وحدتی سال‌ها در حوزه تولید و پژوهش موسیقی فولک فعالیت داشته و با سبک و شمایل جدید و زیبایی وارد موسیقی فولکلور گیلان شده است. اکنون بسیاری از آثار او توسط خوانندگان جوان دیگر در داخل و خارج از استان بازخوانی می‌شود.

این کارگردان اظهار کرد: نکته قابل توجه اینکه ناصر وحدتی، برخلاف بسیاری از افراد، موسیقی را به صورت تجربی و پس از دوران بازنشستگی آغاز کرد. البته او کارهای تحقیقاتی موسیقی فولک را دنبال می‌کرد اما موسیقی حرفه‌ای را بعد از بازنشستگی نزد استاد هادی حمیدی فراگرفت. ما در این مستند با استاد هادی حمیدی نیز گفتگو کرده‌ایم.

وی تأکید کرد: استاد وحدتی به دلیل شمایل و نوع اجرای زنده، مخاطبان خاصی دارد و مردم با او ارتباط برقرار می‌کنند؛ به همین دلیل، ما زودتر وارد مرحله تولید این مستند شدیم. هماهنگی‌هایی با خود او انجام دادیم و او نیز از ساخت این مستند رضایت داشت و بسیار با ما همکاری کرد. هدف اصلی فیلم، تمرکز بر محور موسیقی در زندگی ناصر وحدتی بوده و در کنار آن به برخی جنبه‌های دیگر فعالیت‌های او نیز پرداخته شده است.

فرد درباره زمان تولید این فیلم گفت: پیش‌تولید را اواسط سال ۱۳۹۶ آغاز کردیم و اواخر همان سال تولید را شروع کردیم. تولید این فیلم به دلیل تعدد کنسرت‌های آقای ناصر وحدتی و سفرهای مکرر او به خارج از کشور برای اجرا، پنج سال به طول انجامید. همچنین با دوستان و همکاران هنرمند او مصاحبه کردیم. تدوین اثر نزدیک به یک سال زمان برد، زیرا ۲ نسخه تدوین شد؛ یکی بسیار بلند بود و دیگری کوتاه‌تر شد تا برای مخاطب عام جذاب‌تر و خوش‌ریتم‌تر باشد.

وی در پایان درباره پروژه جدید خود عنوان کرد: اکنون در حال تولید مستندی اجتماعی به نام «دوستان» هستیم. موضوع این مستند، شخصیتی است که با کودکان توان‌خواه به اجرای تئاتر می‌پردازد. این اثر در نیمه پایانی فیلمبرداری قرار دارد. امیدواریم این مستند برای جشنواره «سینماحقیقت» آماده شود، اما کیفیت و تدوین آن را فدای سرعت نخواهیم کرد. این کودکان توان‌خواه در استان گیلان سکونت دارند و حدود ۲۰ سال است که به اجرای تئاتر مشغول هستند.

در این مستند پرتره چهره‌هایی همچون پرویز فکر آزاد، آرش عشقی، صابر غلامی‌پور، مجید پتکی، بیژن رحمتی لرد و سید هاشم موسوی حضور دارند و درباره زندگی شخصی و هنری ناصر وحدتی و اثرگذاری آثار او بر فرهنگ فولکلور صحبت کرده‌اند.

دیگر عوامل این مستند عبارتند از تصویربرداران: مصطفی فرد، مهدی پژمان، ایمان غلام‌رضاپور، شهراد شهواره، صدابردار: مهدی ذوقی، تدوین‌ و صداگذاری: آرمان حاجتی، علیرضا دریادل و با حضور ناصر وحدتی.