تهران آماده تشییع آقای شهید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، پایتخت ایران اسلامی که این روزها میزبان خیل عاشقان و عزاداران رهبر شهید انقلاب است، از ساعتی دیگر شاهد آغاز بزرگترین مراسم و آیین تشییع در جهان خواهد بود.
بسیاری از عزاداران هماکنون در تهران حضور یافتهاند و لحظه به لحظه بر تعداد افرادی که خود را از مناطق مختلف کشور به پایتخت میرسانند، افزوده میشود.
همچنین بسیاری از مردم، ساعتها قبل از آغاز رسمی مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب، در میادین و خیابانهای منتهی به مراسم حضور دارند.
طبق گزارش خبرنگاران مهر، هم اکنون مردم ایران در میدان فردوسی، چهارراه ولیعصر(عج)، میدان انقلاب و دیگر نقاط در محدوده مراسم تشییع، حضور یافتهاند و منتظر آغاز رسمی مراسم هستند.
طبق اعلام محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و رئیس ستاد مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در استان تهران، آغاز رسمی مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر امام مجاهد و خانواده معظم ایشان از ساعت ۶ صبح امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه خواهد بود؛ یعنی کمتر از یک ساعت دیگر.
به گفته معتمدیان، محور اصلی مراسم از خیابان دماوند، میدان امام حسین(ع)، میدان انقلاب، میدان آزادی و خیابان شهید لشکری خواهد بود و همه تقاطعهای متصل به مسیر اصلی نیز بهعنوان پهنه تشییع در نظر گرفته شدهاند.
در ادامه، فیلمها و تصاویری از حضور مردم پیش از آغاز رسمی مراسم تشییع را مشاهده میکنید:
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