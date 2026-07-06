روایتی از پدرانگی در سلوک رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت:در روایتهایی که طی سالهای گذشته از دیدارهای رهبر شهید انقلاب با مردم، خانوادههای شهدا، کودکان، جوانان و حتی کارکنان دفتر منتشر شده، یک ویژگی بیش از هر چیز دیگری تکرار میشود؛ رفتاری که بسیاری از راویان، آن را «پدرانه» توصیف میکنند. نه از آن جهت که ایشان رهبر یک نظام سیاسی بودند و در ادبیات رسمی «پدر امت» خوانده میشدند، بلکه به این دلیل که در برخورد با انسانها، همان دغدغه، همان دلسوزی، همان توجه به جزئیات و همان احساس مسئولیتی دیده میشد که از یک پدر انتظار میرود.
شاید راز ماندگاری بسیاری از این خاطرات نیز همین باشد. مردم معمولا سخنرانیها را فراموش میکنند، اما رفتار را به خاطر میسپارند. آنچه در حافظه خانوادههای شهدا، کودکان، زوجهای جوان و حتی محافظان و همراهان باقی مانده، بیش از هر چیز، همین رفتارهای کوچک اما عمیق است. پدر بودن، یعنی دیدن انسانها پیش از دیدن جایگاهشان. در بسیاری از دیدارهای خانوادههای شهدا، آنچه بیش از همه جلب توجه میکند، توجه رهبر شهید انقلاب به فرزندان شهدا بود. کودکانی که شاید تصور میکردند در میان جمعیت دیده نمیشوند، اما ناگهان با پرسشی درباره درس، نام، سن یا آرزوهایشان روبهرو میشدند. این توجه، یک رفتار تشریفاتی نبود؛ بلکه نوعی اطمینان دادن بود به معنای اینکه «تو دیده شدهای.»
شاید به همین دلیل است که روایتهایی مانند توجه ویژه به آرمیتا رضایینژاد، فرزند شهیدرضایی نژاد سالها بعد نیز در حافظه مردم باقی میماند. آنچه این روایت را ماندگار کرده، فقط یک دیدار نیست؛ بلکه احساس پناهی است که یک دختر شهید در آن لحظه تجربه میکند. گویی کسی فراتر از یک مقام رسمی، نگران آینده اوست و میخواهد خلأ بزرگی را که شهادت پدر ایجاد کرده، با محبت پر کند. این محبت گاهی برای اطرافیان ایشان هم سوال ایجاد میکرد. داماد شهید رهبر انقلاب از ایشان در خصوص آرمیتا سوال میکند که چرا این دختر با بقیه فرق دارد. ایشان جواب میدهد این دختر لحظه شهادت پدر را دیده است. از توجه به جزییات او را در جایگاه پدری دلسوز قرار داده بود.
همین نگاه را میتوان در روایتهای متعدد مربوط به خانوادههای شهدا دید. در بسیاری از این دیدارها، رهبر انقلاب تنها شنونده روایت شهادت نیست؛ بلکه به جزئیاتی توجه میکند که شاید از نگاه دیگران پنهان بماند؛ احوال مادر، نگرانی همسر، وضعیت فرزندان یا حتی خاطرهای که سالها پیش در ذهن مانده است. این دقت، همان چیزی است که دیدار را از یک برنامه رسمی به یک ملاقات خانوادگی تبدیل میکند. تصاویر این دیدارها در اذهان همه مردم وجود دارد. رهبر بزرگ یک ملت برای پدری کردن همواره وقت داشت.
مواجهه رهبر شهید انقلاب با کودکان از زیباترین جلوههای این منش بود. کودکان معمولا با معیارهای سیاسی کسی را قضاوت نمیکنند؛ آنها صداقت، مهربانی و توجه را تشخیص میدهند. شاید به همین دلیل است که روایت دختر شهیدی که از رهبر انقلاب یک کلاه صورتی خواست، سالهاست دست به دست میشود. درخواستی کودکانه که شاید بسیاری آن را فراموش میکردند، اما پاسخ به آن، نشان داد که برای ایشان، خواسته یک کودک نیز ارزش شنیدن و به خاطر سپردن دارد. نگاهی که امتداد سیره امیرالمؤمنین (ع) در برخورد با کودکان بود و در زندگی شاگردان رهبر شهید نیز تسری یافته بود. حاج قاسم سلیمانی شاید نمونه خوبی برای این مسئله باشد.
در نگاه اول، این اتفاقها شاید کوچک به نظر برسند؛ یک هدیه، یک لبخند، یک گفتوگوی کوتاه یا به خاطر سپردن یک قول. اما همین رفتارهای ظاهرا ساده است که شخصیت انسان را میسازد. پدرانگی، بیش از آنکه در سخن تعریف شود، در همین جزئیات آشکار میشود. این نگاه، تنها به خانوادههای شهدا محدود نمانده است. در سالهای اخیر، میان بسیاری از زوجهای جوان رسم زیبایی شکل گرفت. آنها کارت دعوت مراسم عقد یا عروسی خود را همراه با نامهای به دفتر رهبر انقلاب میفرستادند؛ نه از سر تشریفات، بلکه از این احساس که دوست دارند آغاز زندگی مشترکشان با دعای کسی همراه شود که او را پدر معنوی خود میدانند.
پاسخ این نامهها نیز غالبا تنها یک پاسخ اداری نبود. برای بسیاری از این زوجها هدیهای ارسال میشد؛ یک جلد قرآن، انگشتر، چفیه و برای عروسها پارچه چادری. ارزش این هدایا در قیمت آنها نبود. اهمیتشان در این بود که جوانی که تازه قدم در مسیر زندگی گذاشته، احساس میکرد بزرگتر خانواده، آغاز راهش را دیده و برای خوشبختیاش دعا کرده است. شاید به همین دلیل است که بسیاری از این هدایا هنوز در خانه صاحبانشان، نه به عنوان یک شیء، بلکه به عنوان یادگاری از یک رابطه عاطفی نگهداری میشود.
همین روحیه را میتوان در روایت هدیه به عروس شهدا نیز مشاهده کرد. در اینجا نیز مسئله، صرفا تقدیم یک هدیه نیست؛ بلکه پیام آن هدیه اهمیت دارد. پیامی که میگوید خانواده شهید، پس از شهادت عزیزشان تنها نماندهاند و هنوز کسی خود را نسبت به آنها مسئول میداند. رفتار پدرانه، فقط در محبت خلاصه نمیشود. گاهی پدر، هدایت میکند؛ گاهی تذکر میدهد؛ گاهی مسیر را نشان میدهد و گاهی اجازه نمیدهد فرزندش ناامید شود. بسیاری از کسانی که سالها در کنار رهبر انقلاب فعالیت کردهاند، از همین ویژگی سخن گفتهاند؛ اینکه حتی هنگام نقد یا تذکر، حفظ کرامت افراد اصل بوده است. این شیوه، بیش از آنکه بر ترس استوار باشد، بر اعتماد بنا شده است.
در روایتهای مربوط به نیروهای انقلابی نیز همین ویژگی دیده میشود. هدایت، در اینجا تنها به معنای صدور دستور نیست؛ بلکه نوعی همراهی است. بسیاری از نیروها احساس میکردند کسی از دور مراقب آنهاست، موفقیتشان را میخواهد، خطایشان را با خیرخواهی گوشزد میکند و از رشدشان خوشحال میشود. این همان نسبتی است که معمولا میان پدر و فرزند شکل میگیرد.
شاید یکی از دلایل ماندگاری این منش، آن باشد که رهبر شهید انقلاب، انسانها را در نسبت با مسئولیتشان نمیدیدند؛ بلکه ابتدا آنها را انسان میدیدند. برای همین، کودک، مادر شهید، عروس جوان، دانشجو، جانباز یا یک نیروی گمنام، هر کدام سهمی از این توجه داشتند. در چنین نگاهی، هیچکس آنقدر کوچک نیست که دیده نشود. مرور این روایتها، تصویری متفاوت از مفهوم رهبری ارائه میدهد. تصویری که در آن، اقتدار با مهربانی در تعارض نیست؛ بلکه یکدیگر را کامل میکنند. همان دستی که در بزنگاههای تاریخی با قاطعیت تصمیم میگیرد، میتواند دست نوازش بر سر کودک شهیدی بکشد یا هدیهای برای آغاز زندگی دو جوان بفرستد. همین جمع میان صلابت و عطوفت است که بسیاری از راویان را به یک تعبیر مشترک رسانده است؛ اینکه پیش از آنکه با یک رهبر روبهرو باشند، احساس میکردند در کنار پدری دلسوز نشستهاند.
شاید به همین دلیل است که بسیاری از خاطراتی که از ایشان نقل میشود، نه درباره تصمیمهای بزرگ سیاسی، بلکه درباره لحظههای کوچک انسانی است؛ لحظههایی که نشان میدهد پدرانگی، یک عنوان نیست، یک منش است. منشی که در آن، قدرت بدون محبت معنا ندارد و مسئولیت، تنها با احساس دلسوزی کامل میشود. اگر قرار باشد از میان دهها روایت، یک ویژگی مشترک برای شخصیت رهبر انقلاب انتخاب شود، شاید هیچ تعبیری رساتر از همین نباشد؛ پدری که خود را نسبت به همه اعضای خانواده بزرگ انقلاب مسئول میدانست. مسئول نه فقط در روزهای سخت و حوادث بزرگ، بلکه در غمهای کوچک، شادیهای شخصی، آغاز یک زندگی مشترک، اشک یک کودک، دلنگرانی یک مادر و امید یک جوان و شاید راز ماندگاری این خاطرات نیز همین باشد؛ اینکه مردم، بیش از آنکه جایگاهها را به خاطر بسپارند، رفتارهای پدرانه را فراموش نمیکنند.
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