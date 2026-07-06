خبرگزاری مهر، گروه استانها: اینجا ایران است... سرزمینی که مردمانش، جامه عزای رهبر شهیدشان را بر تن کردهاند و هر کوچهاش، روایتی از غربت پدری را در خود پنهان دارد که داغش بر دل یک ملت نشسته است.
اینجا، نه فقط خانهها که دلها هم سوگوارند. در این سرزمین، اشکها جاریاند اما قدمها ایستادهاند. قلبها شکستهاند اما ارادهها خم نشدهاند.
مردم این روزها به میدان تشییع رهبر شهید آمدهاند تا بگویند: باید برخاست از این خاک و دوباره صدای ایستادگی ساخت، صدایی که تاریخ بداند این ملت خونخواه رهبر شهیدشان هستند.
آمدهاند تا بگویند اینجا ایران است، جایی که حتی در دل اندوه، امید از نفس نمیافتد و مردم، در سختترین لحظهها هم معنای «ما» را فراموش نمیکنند.
و همه بدانند که این خاک با تمام داغهایش، هنوز ایستاده و هنوز در دل طوفان، ریشه دارد.
در تکاپوی دلتنگی
آری، عده ای برای تشییع به شهرهای تهران رفتهاند. عدهای دیگر دل به جاده زدهاند تا خود را به مشهد برسانند، به شهری که این روزها، قرار است میزبان آخرین نگاهها و آخرین وداع با آقای شهید انقلاب باشد.
در این روزهای سنگین و پر از رفتوآمد دلتنگی، شهرها حال و هوای دیگری دارند. هر کس به نحوی در تکاپو است و در این میان، دختران حاج قاسم هم بیکار ننشستهاند.
جوانان و نوجوانانی که از آغاز روزهای سخت جنگ رمضان و این مسیر پرالتهاب، در میدان فرهنگ و قرآن حضور داشتهاند و بارها نشان دادهاند که میشود با ایمان و کار فرهنگی، دلها را روشن نگه داشت.
اینبار هم، پا در میدان گذاشتهاند و برای عزادارانی که دل در گروی وداع دارند، اقلام فرهنگی و قرآنی آماده میکنند تا در کنار اشکها، یاد و پیام هم جاری باشد.
آماده ساده پرچمهای خونخواهی رهبر شهید
اینبار در سکوتی پرمعنا دست به کار شدهاند و برای مراسم تشییع «آقای شهید ایران»، هزار پرچم خونخواهی را مهیا میکنند.
پرچمهایی که هرکدامشان تنها یک نماد نیست بلکه یک عهد است... عهدی میان دلهای داغدار و راهی که هنوز ادامه دارد.
این پرچمها قرار است در میان رفتوآمد عزاداران، در میان بغضهایی که در گلو مانده و اشکهایی که بیاجازه جاریاند، بالا بروند تا بگویند این سوگ، پایان نیست بلکه باید برخاست.
برای اعتلای جبهه حق، برای ایرانی که باید هر روز مقتدرتر از دیروز باشد، برای تحقق آرمانهای امام شهید، برای ناامید کردن دشمنی که چشم به خاموشی این ملت دوخته است و برای طلوع صبح عدالت جهانی... باید برخاست.
برای تماشای عاشقانههایشان، در جمعشان حضور مییابیم. حدود ۲۰ جوان و نوجوان، در حلقهای از معرفت گرد هم نشستهاند. نه برای اینکه با یکدیگر سخن بگویند، برای اینکه به آقای شهیدشان ادای دین کنند.
دستانشان مشغول آمادهسازی پرچمهای خونخواهی است و دلهایشان سرشار از عهدی که با شهیدان بستهاند.
ساعتی در جمع دختران حاج قاسم
صدای روضه در فضا پیچیده است و پرچمهای سرخ «یالثارات الحسین» یکی پس از دیگری جان میگیرند. دل، بیاختیار راهی کربلا میشود، همان سرزمینی که ظلم، گمان میکرد با ریختن خون حق، حقیقت را خاموش خواهد کرد. اما خون حسین(ع) نهتنها خاموش نشد، که تا همیشه تاریخ، چراغ راه آزادگان جهان شد.
امروز نیز این پرچمهای سرخ، یادآور همان پیام جاودانهاند.... اینکه خون حق هرگز فراموش نمیشود و راه عدالت، با ایستادگی ادامه مییابد.
بر روی دو زانو نشسته است. گاهی نفس عمیقی میکشد و نگاهش را برای لحظهای از پرچمی که در دست دارد برمیدارد. انگار چیزی را در ذهن مرور میکند. دوباره سرش را پایین میاندازد، دستهایش آرام اما با دقت مشغول کار میشوند و زیر لب، ذکر یا صلواتی زمزمه میکند. در چهرهاش نه خستگی دیده میشود و نه بیحوصلگی.... تنها عزم است و دلی که میخواهد سهم کوچکش را در این وداع بزرگ ادا کند.
وارد دنیای کوچک میشوم. در سلام و احوالپرسی پیشتازی میکند. گویی سالهاست که مرا میشناسد. از اهدافش میپرسم. بیدرنگ جواب میدهد: من یکی از اعضای جبهه ملی دختران حاجقاسم هستم و امروز در حال آمادهسازی پرچمهایی برای مراسم تشییع رهبر هستیم.
گسترش اندیشه رهبر شهید
وی که قاسمی نام دارد، میافزاید: این اقدام صرفاً برای حضور در مراسم تشییع نیست، بلکه معتقدیم در این مسیر میتوانیم اندیشه و راه رهبر را گسترش دهیم و افرادی را شناسایی کنیم که در آینده برای جمهوری اسلامی ایران مؤثر و منشأ خدمات بزرگ باشند.
وی درباره احساس خود نسبت به ناتوانی در حضور در مراسم، میگوید: هرچند حضور در این مراسم حس ارزشمندی دارد و دوست داشتیم شرکت کنیم، اما اگر امکان حضور نباشد، باز هم میتوان از همینجا اقداماتی انجام داد و گامهای مؤثری برداشت.
قاسمی ادامه میدهد: تهدیدها و سخنانی که طی سالهای گذشته از سوی دشمن مطرح شده، تأثیری در ما نداشته چرا که سالهاست چنین اظهاراتی تکرار میشود و به اعتقاد ما، خللی در مسیر انقلاب ایجاد نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه اکنون نیز باید برای ساختن ایرانی قویتر برخاست، میگوید: همانگونه که پیشتر با پدر شهید انقلاب عهد بسته بودیم، امروز نیز با رهبر فرزانه انقلاب، سید مجتبی خامنهای تجدید عهد میکنیم و تا آخر بر عهد خود با انقلاب پایبند خواهیم ماند.
پیمانی دوباره با رهبر شهید
هدایتی به عنوان دومین مخاطب خبرنگار مهر هم در گفتگویی صمیمی میگوید: این روزها میخواهیم به نیت و عشق رهبرمان و با هدف خونخواهی ایشان، عهد خود را به یک کنش نوجوانانه تبدیل کنیم و در عین حال با رهبرمان تجدید بیعت داشته باشیم.
وی میافزاید: تلاش داریم روایتگری متفاوتی از این تشییع بزرگ ارائه دهیم و به سهم خود برخیزیم تا از این حرکتها، کنشهایی اثرگذار و ارزشمند شکل بگیرد و بهترین شیوه کنش اسلامی به نمایش گذاشته شود.
هدایتی با بیان اینکه میخواهیم نشان دهیم نوجوانان بیش از هر قشر دیگری پای کار انقلاب هستند و حتی جان خود را نیز برای انقلاب فدا میکنند، میافزاید: امیدوارم بتوانیم برای انقلاب و رهبرمان مفید باشیم و همچنان در ادامه راه ایشان بمانیم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده، میگوید: پرچمهای خونخواهی، پیکسلها و دیگر اقلام مرتبط برای این حرکت آماده و سفارش داده شده و برنامهریزی شده است که به نوبه خود در مشهد و تهران حضور داشته باشیم.
به گفته وی، این اقدامات کمک میکند حتی اگر امکان حضور در شهرهایی که مراسم تشییع برگزار میشود را نداشته باشیم، بتوانیم روایتگری نوجوانانه و جوانانهای با عنوان «باید برخاست» داشته باشیم.
هدایتی ادامه میدهد: این حرکت، یک کنش سراسری خواهد بود و نوجوانان از نقاط مختلف کشور در آن مشارکت خواهند کرد، هرچند هنوز نمیتوان درباره جزئیات آن با قطعیت سخن گفت.
دلتنگیهایی که تمامی ندارد
وی میافزاید: تمرکز اصلی ما بر پویش «باید برخاست» است تا افرادی که از حضور در مراسم جا ماندهاند، بتوانند از این طریق احساس، دلتنگی و ارادت خود را نسبت به رهبرشان بیان کنند.
از دلتنگیهایش برای رهبر شهید میپرسم، اندکی سکوت میکند. بغض سد نفسهایش را با چند نفس عمیق مهار میکند و میگوید: همیشه این جمله از ایشان را در ذهن داشتم که «شما مرا نمیبینید، اما دوستتان دارم»، اما امروز این جمله برای ما برعکس شده است؛ ما رهبرمان را نمیبینیم، اما دوستش داریم و امیدواریم بتوانیم راهش را ادامه دهیم.
وی با بیان اینکه ایشان جان خود را سپر بلای مردم کرد و برای دفاع از اسلام و انقلاب ایستاد، میافزاید: رهبر شهید بر آرمان اسلام و انقلاب ایستادگی کرد و امیدوارم همه ما نیز در ادامه این مسیر ثابتقدم بمانیم.
ایفای نقش جوانان
فاطمه، از دیگر اعضای حاضر در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: هنوز باور شهادت رهبر را ندارم. هرچند توفیق زیارت ایشان را نداشتم، اما نبودشان و اینکه دیگر سخنرانیهایشان را نمیشنویم، برایم بسیار سخت است.
وی با بیان اینکه رهبر شهید فقط یک رهبر عادی نبود، بلکه در این دوران پرتلاطم، قطبنمای بصیرت برای ملت ایران بود، میافزاید: دشمن تصور میکرد با این جنایت میتواند چراغ حق را خاموش کند، اما غافل از آنکه خون این رهبر، شعلههای مقاومت را در دل مردم روشنتر خواهد کرد.
وی ادامه میدهد: به عنوان یک جوان و پیش از آن، به عنوان یک ایرانی که خود را نسبت به انقلاب مسئول میداند، وظیفه خود دیدم در میدان حضور داشته باشم و هرچند کوچک، سهمی در این مسیر ایفا کنم.
این جوان بیرجندی ادامه میدهد: به همراه جمعی از دوستان، در حال آمادهسازی پرچمهای قرمز، نماد خونخواهی و انتقام رهبر شهید هستیم تا ادای دینی به آرمانهای ایشان کرده باشیم.
دستش را به نشانه تاکید صحبتش بالا میبرد و میگوید: پیام ما این است که برای انقلاب و خونخواهی رهبر شهید، متحد و یکصدا ایستادهایم و به دنیا نشان خواهیم داد که با شهادت یک فرمانده، جریان مقاومت نهتنها متوقف نمیشود، بلکه با قدرت بیشتری ادامه مییابد.
وی با بیان اینکه حضور مردم با این پرچمها، نمایش وحدت و ایستادگی در برابر دشمن و اعلام آمادگی برای ادامه مسیر مقاومت است، میافزاید: هرگز از مسیر ولایت عقبنشینی نخواهیم کرد و حضور دانشجویان در این میدان، آغاز راهی برای انتقام سخت از عاملان این جنایت خواهد بود.
برای خونخواهی رهبر شهید برخاستهایم
الهه حسنی، مسئول جبهه دختران حاج قاسم خراسان جنوبی هم در این خصوص میگوید: امروز حدود ۲۰ نفر از دختران حاجقاسم در تبلیغات اسلامی استان گرد هم آمدند تا پرچمهایی با شعار «یا لثارات الحسین» را برای مراسم تشییع رهبر آماده کنند.
وی میافزاید: هدف از این گردهمایی، نشان دادن این موضوع است که نسل جوان تنها تماشاگر نیست، بلکه نسلی کنشگر است و در کنار عزاداری، فصل تازهای را برای مقابله با استکبار آغاز خواهد کرد.
حسنی ادامه میدهد: ما برای خونخواهی امام شهیدمان برخاستهایم و این پرچمها نماد همراهی، وفاداری و تجدید عهد با امام شهید و همچنین بیعت با امام سید مجتبی خامنهای است.
وی با تاکید بر اینکه تا آخرین لحظه عمر و تا پای جان، به کشورمان وفادار خواهیم ماند، میافزاید: تهدیدهای دشمن هیچ اثری بر اراده ما ندارد و اتفاقاً ما امروز پایدارتر از گذشته به انقلاب و رهبر عزیزمان پایبند هستیم و برای خونخواهی امام شهیدان به پا خاستهایم.
آری، امروز، خونخواهی تنها در فریاد خلاصه نمیشود بلکه در ساختن ایران، در حفظ وحدت، در خدمت، در بصیرت و در ادامه دادن راه شهیدان معنا پیدا میکند.
اینجا ایران است... سرزمین مردمانی که در سختترین روزها نیز باصلابت می ایستند و باانگیزه و محکم ادامه می دهند.
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