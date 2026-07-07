به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدپور صبح سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر معظم انقلاب، تمامی ظرفیتهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی برای خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم به حالت آمادهباش درآمده است.
وی افزود: در همین راستا ۳۵۰ نفر از نیروهای امدادی، اعضای جوانان و تیمهای درمانی جمعیت هلالاحمر استان در قالب ۷۰ تیم پنج نفره به مشهد مقدس اعزام شدند تا در کنار نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر کشور، خدمات امدادی، درمانی و بشردوستانه مورد نیاز را ارائه کنند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی ادامه داد: برای افزایش توان عملیاتی و تسریع در روند امدادرسانی، پنج دستگاه آمبولانس به همراه ۱۵ نفر از نجاتگران مجرب استان نیز به مشهد اعزام شدهاند تا در صورت نیاز در عملیات امدادی و انتقال مصدومان مشارکت داشته باشند.
محمدپور با اشاره به آمادهباش کامل مجموعه امدادی استان بیان کرد: پایگاههای امداد و نجات جادهای، شعب جمعیت هلالاحمر شهرستانها، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC)، تیم آنست (سگهای زندهیاب) و تیم واکنش سریع استان نیز در آمادهباش کامل قرار دارند تا در کوتاهترین زمان ممکن به حوادث احتمالی پاسخ دهند.
وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، تأمین آرامش، امنیت و سلامت زائران و شرکتکنندگان در مراسم و ارائه خدمات شایسته امدادی در این رویداد ملی است.
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