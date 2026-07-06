به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی روسیه (ریانووستی) در گزارشی اختصاصی از تهران تاکید کرد که پایتخت ایران امروز شاهد راهپیمایی عظیم و باشکوهی برای وداع با پیکر رهبر شهید بوده است.

این رسانه روس در ادامه به نمادهای مقاومت و ایستادگی که عزاداران ایرانی در مراسم تشییع با خود همراه داشتند، اشاره کرد و حمل پوسترها و پرچم‌های حاوی نمادهای مقاومت و ایستادگی توسط عزداران ایرانی در این مراسم توجه ریانووستی را به خود جلب کرد.

یوگنی کوزنتسوف، خبرنگار خبرگزاری رسمی روسیه (تاس) در تهران نیز با پوشش این مراسم گسترده و حضور میلیونی مردم تاکید کرد که ایرانی ها از نخستین ساعات صبح راهی مسیرهای منتهی به مراسم شده‌اند. ویدئوی اختصاصی این خبرگزاری، خیابان‌های تهران را در ساعات آغازین و پیش از شروع رسمی مراسم نشان می‌دهد.

خبرگزاری رویترز نیز یک ویدئو از این مراسم منتشر کرد.