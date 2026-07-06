  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

توجه رسانه‌های روس به نمادهای مقاومت در مراسم تشییع رهبر شهید

توجه رسانه‌های روس به نمادهای مقاومت در مراسم تشییع رهبر شهید

رسانه های روسیه به خیل عظیم جمعیت در مراسم امروز تهران و مشت های گره کرده عزداران ایرانی اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی روسیه (ریانووستی) در گزارشی اختصاصی از تهران تاکید کرد که پایتخت ایران امروز شاهد راهپیمایی عظیم و باشکوهی برای وداع با پیکر رهبر شهید بوده است.

این رسانه روس در ادامه به نمادهای مقاومت و ایستادگی که عزاداران ایرانی در مراسم تشییع با خود همراه داشتند، اشاره کرد و حمل پوسترها و پرچم‌های حاوی نمادهای مقاومت و ایستادگی توسط عزداران ایرانی در این مراسم توجه ریانووستی را به خود جلب کرد.

یوگنی کوزنتسوف، خبرنگار خبرگزاری رسمی روسیه (تاس) در تهران نیز با پوشش این مراسم گسترده و حضور میلیونی مردم تاکید کرد که ایرانی ها از نخستین ساعات صبح راهی مسیرهای منتهی به مراسم شده‌اند. ویدئوی اختصاصی این خبرگزاری، خیابان‌های تهران را در ساعات آغازین و پیش از شروع رسمی مراسم نشان می‌دهد.

خبرگزاری رویترز نیز یک ویدئو از این مراسم منتشر کرد.

کد مطلب 6880583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها