آمادگی نجف اشرف برای تشییع پیکر رهبر انقلاب اسلامی+تصاویر 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره با اشاره به آماده‌سازی شهرهای عتبات عالیات برای استقبال از پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران نوشت که مسیرها منتهی به شهر نجف اشرف شبیه روزهای عادی نیست؛ پرچم‌های سیاه بر فراز ساختمان‌ها برافراشته شده، نقاط ایست و بازرسی گسترش یافته و خودروهای خدماتی شبانه‌روز به کار خود ادامه می‌دهند. واحدهای امنیتی در خیابان‌ها در حال جابجایی هستند تا برای روزی که شاهد حضور میلیون‌ها تشییع‌کننده خواهند بود، آماده شوند.

الجزیره می افزاید که با وجود اینکه شهرهای مقدس نجف و کربلا تجربه برگزاری زیارت‌های میلیونی به‌ ویژه در ماه‌های محرم، صفر، رجب و شعبان را دارند، اما همه می دانند که در مراسم تشییع پیکر امام خامنه‌ای، در برابر یکی از بزرگترین عملیات‌های مدیریت جمعیت قرار خواهند داشت.

ابو عباس از ساکنان نجف به الجزیره گفت که سید علی خامنه ای به نمایندگی از امت اسلامی، به جهان ثابت کرد که در مسیر اهل بیت است، بنابراین او شایسته شهادت است. وی افزود که تشییع در عراق از حمایت گسترده‌ای برخوردار است، زیرا او یکی از مراجع شیعه است و در برابر آمریکایی‌ها و ستمگران تسلیم نشد.

طاهر محمد دیگر شهروند عراقی، امام خامنه ای را «شهید امت اسلامی» توصیف کرده و می گوید که او عمر خود را در خدمت به مذهب و مبارزه با طاغوت‌ها و عناصر فاسد صرف کرد. وی افزود که اهالی نجف و کربلا مفتخر به استقبال از پیکر ایشان خواهند بود و مشارکت در مراسم تشییع بر هر مسلمانی واجب است.

ابو کرار نیز معتقد است که امام خامنه ای با تمام استواری در برابر طاغوت ایستاد و پرچم امام حسین و شیعیان را برافراشت. وی معتقد است که تشییع ایشان در عراق افتخاری برای شهرش است و مشارکت در مراسم وداع او برای بسیاری از پیروانش یک اقدام دینی محسوب می‌شود.

بغداد نیز گرچه مستقیماً شاهد برگزاری مراسم تشییع پیکر نخواهد بود، اما به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر این اتفاق قرار دارد. بسیاری از ساکنان بغداد معتقدند که تشییع رهبر شهید ایران در نجف و کربلا نقطه عطف مهم و استثنایی در تاریخ عراق است.

واحدهای امنیتی و خدماتی آماده اند

سرلشکر سعد معن رئیس هسته اطلاع‌رسانی امنیتی در رابطه با آمادگی‌های، توضیح داد که برآوردهای اولیه نشان‌دهنده مشارکت میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع است. وی تاکید کرد که دستگاه‌های امنیتی و خدماتی، آخرین مراحل خود را برای تدوین یک طرح منعطف جهت مدیریت جمعیت و تامین روانی حرکت تکمیل کرده‌اند.

وی افزود که مراسم تشییع به استان‌های نجف و کربلا محدود خواهد بود و به دلیل ضیق وقت اختصاص یافته برای برگزاری مراسم، شامل پایتخت بغداد نخواهد شد.