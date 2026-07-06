به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین نوری همدانی در دیدار جمعی از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با اشاره به جایگاه والا و برجسته آن شهید، اظهار داشت: شاید امروز برای بسیاری از افراد هنوز به‌درستی روشن نباشد که چه شخصیت ممتاز و بزرگی را از دست داده‌ایم و بنده ایشان را از دهه ۳۰ می‌شناسم و سراسر زندگی ایشان سرشار از نکات مهم، ارزشمند و قابل توجه بود.



وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید ایران اسلامی افزود: در این چند روز، همه دنیا از عظمت حضور مردم متحیر شد و ان‌شاءالله در روزهای آینده نیز این حضور گسترده‌تر خواهد شد.



این مرجع عالی‌قدر جهان تشیع در ادامه تأکید کرد: دشمنان بدانند که این حضور حماسی، تنها بخشی از ارادتمندان ایشان را نشان می‌دهد و این مرد الهی در سراسر جهان علاقه‌مند و دلبسته فراوان دارد و همه باید بدانند نزاع ما با تفکر استکباری و ظلم و جنایتی است که از سوی استکبار، یعنی آمریکا و صهیونیست، در حال انجام است و این ملت هیچ‌گاه ظلم‌پذیر نخواهد شد، زیرا فرهنگ دینی ما اجازه نمی‌دهد با ظالم و استکبار همراه باشیم.



وی با محکوم کردن عاملان این جنایت، تصریح کرد: عاملان این جنایت بدانند که قصاص آنان قطعی است.



این مرجع تقلید در پایان با توصیه به مسئولان کشور خاطرنشان کرد: مسئولان قدر این مردم را بدانند و با حفظ وحدت و همبستگی، برای حل مشکلات کشور تلاش کنند و از رکن رکین ولایت فقیه حراست و صیانت کنند.



وی تاکید کرد: معتقدم هدف اصلی و نخست دشمن، تضعیف این جایگاه است و به همه، به‌ویژه خواص و مسئولان، هشدار می‌دهم به‌طور جدی به این موضوع توجه کنند.