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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

آیت‌الله نوری همدانی: عاملان شهادت رهبر شهید در انتظار قصاص قطعی باشند

آیت‌الله نوری همدانی: عاملان شهادت رهبر شهید در انتظار قصاص قطعی باشند

قم - مرجع تقلید شیعیان با محکوم کردن ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی، تأکید کرد: عاملان این جنایت بدانند قصاص آنان قطعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین نوری همدانی در دیدار جمعی از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با اشاره به جایگاه والا و برجسته آن شهید، اظهار داشت: شاید امروز برای بسیاری از افراد هنوز به‌درستی روشن نباشد که چه شخصیت ممتاز و بزرگی را از دست داده‌ایم و بنده ایشان را از دهه ۳۰ می‌شناسم و سراسر زندگی ایشان سرشار از نکات مهم، ارزشمند و قابل توجه بود.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید ایران اسلامی افزود: در این چند روز، همه دنیا از عظمت حضور مردم متحیر شد و ان‌شاءالله در روزهای آینده نیز این حضور گسترده‌تر خواهد شد.

این مرجع عالی‌قدر جهان تشیع در ادامه تأکید کرد: دشمنان بدانند که این حضور حماسی، تنها بخشی از ارادتمندان ایشان را نشان می‌دهد و این مرد الهی در سراسر جهان علاقه‌مند و دلبسته فراوان دارد و همه باید بدانند نزاع ما با تفکر استکباری و ظلم و جنایتی است که از سوی استکبار، یعنی آمریکا و صهیونیست، در حال انجام است و این ملت هیچ‌گاه ظلم‌پذیر نخواهد شد، زیرا فرهنگ دینی ما اجازه نمی‌دهد با ظالم و استکبار همراه باشیم.

وی با محکوم کردن عاملان این جنایت، تصریح کرد: عاملان این جنایت بدانند که قصاص آنان قطعی است.

این مرجع تقلید در پایان با توصیه به مسئولان کشور خاطرنشان کرد: مسئولان قدر این مردم را بدانند و با حفظ وحدت و همبستگی، برای حل مشکلات کشور تلاش کنند و از رکن رکین ولایت فقیه حراست و صیانت کنند.

وی تاکید کرد: معتقدم هدف اصلی و نخست دشمن، تضعیف این جایگاه است و به همه، به‌ویژه خواص و مسئولان، هشدار می‌دهم به‌طور جدی به این موضوع توجه کنند.

کد مطلب 6880603

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    نظرات

    • هادی IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۵
      0 0
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      ترامپ هیچ گاه روی امنیت نخواهد دید ملت ما در هر جای عالم باشدانتقام میگیرد

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