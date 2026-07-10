تشییع میلیونی رهبر شهید نمایش اقتدار و بصیرت ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نوراله افشار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر چرام با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، این حضور را نماد وفاداری، بصیرت و استقامت ملت ایران در برابر دشمنان دانست.

وی با استناد به آیه شریفه «وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ» اظهار کرد: حضور خروشان مردم در این مراسم، جلوه‌ای از عمل صالح جمعی بود و ملت ایران بار دیگر نشان داد که در دفاع از آرمان‌های انقلاب و ولایت، استوار و یکپارچه ایستاده است.

وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب از این حضور به عنوان «حضور عمارگونه» افزود: ملت ایران با بصیرت، شناخت صحیح از شرایط و پایداری در مسیر حق، همانند حضرت عمار یاسر در سخت‌ترین میدان‌ها از ارزش‌های اسلامی و انقلابی دفاع می‌کند.

امام جمعه چرام همچنین تشییع باشکوه رهبر شهید را بزرگ‌ترین رزمایش دفاع غیرنظامی و پدافند غیرعامل توصیف کرد و گفت: این حضور میلیونی، پیام روشنی از انسجام ملی و اقتدار مردمی به دشمنان مخابره کرد و محاسبات آنان را در مسیر فشار، تهدید و ترور با شکست مواجه ساخت.

وی با بیان اینکه ملت ایران در روزهای سخت، استوارتر و آماده‌تر از گذشته شده است، تصریح کرد: مردم با وجود اندوه از دست دادن رهبر شهید، با امید، ایستادگی و عزم راسخ، مسیر آرمان‌های انقلاب را ادامه خواهند داد.

حجت الاسلام افشار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع قصاص عاملان جنایت‌ها، تأکید کرد: قصاص در منطق اسلام، تضمین‌کننده امنیت و حیات جامعه است و کوتاهی در برخورد با آمران و عاملان این جنایت‌ها پذیرفتنی نیست.

وی از نیروهای نظامی، انتظامی و مسئولان کشور قدردانی کرد و گفت: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و آموزه‌های اهل‌بیت(ع)، در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستادگی خواهد کرد و هرگز از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.