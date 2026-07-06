طرح خرید حمایتی مرغ در زنجان برای تنظیم بازار آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر شیرمحمدی با اشاره به روند افزایشی جوجهریزی در ماههای اخیر و ایجاد مازاد تولید در سطح استان و کشور، اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران و تنظیم بازار، این اداره کل بر اساس دستورالعملهای ملی، اقدام به خرید مرغ از تولیدکنندگان، زنجیرههای تولید، تعاونیها و اتحادیهها کرده است.
وی در خصوص نحوه اجرای این طرح گفت: تولیدکنندگان میتوانند محصولات خود را به دو صورت «فروش نقدی» یا «تحویل نهادههای دامی در قبال تحویل مرغ» به دولت عرضه کنند که این روش، علاوه بر حمایت مستقیم، به تأمین نهادههای مورد نیاز واحدهای مرغداری نیز کمک شایانی خواهد کرد.
شیرمحمدی در تشریح جزئیات قیمتگذاری و اهداف این طرح افزود: در قالب این برنامه، هر کیلوگرم مرغ (به صورت شیرینگپک و تحویل درب سردخانه) با قیمت ۳۶۹ هزار تومان خریداری میشود. تقویت ذخایر راهبردی گوشت مرغ در سردخانههای استان از دیگر اهداف کلیدی اجرای این طرح است.
مدیرکل اداره پشتیبانی امور دام استان زنجان در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح ضمن ایجاد ثبات در بازار، موجب حفظ انگیزه تولیدکنندگان و تضمین استمرار فعالیت واحدهای مرغداری در استان شود.
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