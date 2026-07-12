به گزارش خبرگزاری مهر، میثم پورطلوعی ظهر یکشنبه ضمن تبیین وضعیت تولیدات دامی استان، اظهار کرد: علی‌رغم چالش‌های اقتصادی، نوسانات قیمت نهاده‌های دامی و محدودیت‌های زیرساختی، فعالان صنعت طیور در استان همدان با تکیه بر توان داخلی، روند تولید را با تاب‌آوری بالایی ادامه دادند.

وی با ارائه آمارهای عملکردی، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در ۴۲۸ واحد مرغداری فعال استان به ثبت رسیده است و با توجه به ظرفیت‌های موجود، هدف‌گذاری تولید استان برای سال جاری حدود ۴۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی تعیین شده که سهم ماهانه استان را به حدود ۳.۳ میلیون قطعه می‌رساند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به سهم استان از ظرفیت ملی، تصریح کرد: سهم استان همدان از ظرفیت جوجه‌ریزی کل کشور حدود ۲.۵ درصد است.

وی در ادامه با اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان گفت: براساس تحلیل‌های کارشناسی تا تاریخ ۲۰ شهریورماه هیچ‌گونه کمبودی در عرضه گوشت مرغ در بازار استان وجود نخواهد داشت.

پورطلوعی در خصوص مدیریت مازاد تولید و مقابله با نوسانات قیمتی گفت: برای جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان در زمان‌هایی که عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد، سیاست خرید حمایتی و ذخیره‌سازی در سردخانه‌ها از اولویت‌های اصلی ما است و در حال حاضر روزانه حدود ۱۰ تن مرغ پس از کشتار و سورت‌بندی برای ذخیره‌سازی به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل داده می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های زیرساختی منطقه، افزود: کشتارگاه‌های فعال در شهرستان‌های ملایر، تویسرکان، بهار و رزن با ظرفیت کشتار شبانه‌روزی ۱۲۸ هزار قطعه فعالیت می‌کنند، اگرچه تمامی واحدها به خطوط پیشرفته سورت و تونل انجماد مجهز نیستند، اما کشتارگاه بهار به عنوان قطب اصلی این حوزه، نقش کلیدی در فرآیند انجماد ایفا می‌کند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان در پایان بیان کرد: اولویت راهبردی سازمان، پشتیبانی از معیشت مرغداران و تضمین آرامش بازار مصرف است و ما با تقویت زنجیره سرد و افزایش سرعت فرآیند انجماد با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام، به دنبال حفظ پایداری واحدهای تولیدی و کاهش هزینه‌های جاری تولیدکنندگان هستیم.