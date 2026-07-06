به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بورد در آیین بزرگداشت شهادت رهبر شهید با اشاره به حضور پرشور مردم در این آیین، بیانداشت: حضور سیلآسای مردم، توصیفناپذیر است و ما خود را قطرهای از دریای بیکران این ملت بزرگ میدانیم.
وی با بیان اینکه شهادت ناگهانی حضرت آقا، فرصت تکریم و عزاداری برای این شخصیت بزرگ جهانی را بر گردن ملت ایران و جهان اسلام نهاد، تصریحکرد: ما امروز اینجا گرد هم آمدهایم تا بار دیگر با آرمانهای رهبر شهید انقلاب و همچنین مقام معظم رهبری تجدید بیعت کنیم و یاد و خاطره ایشان را گرامی بداریم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به جنگ اقتصادی و تلاش دشمن برای ضربه زدن به زیرساختهای کشور، گفت: دشمن با حمله به زیرساختها، جسارت ضربه به جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد، اما صنعت نفت در همه نقاط کشور همواره به وظایف خود عمل کرده و خواهد کرد.
بورد با تاکید بر نقش راهبردی صنعت نفت در اقتصاد کشور، یادآور شد: همکاران ما در صنعت نفت، سربازان خط مقدم اقتصاد کشور هستند و در حوزه بازسازی نیز سربلند خواهیم بود و با قدرت به مسیر خود ادامه میدهیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره پیام این حضور عظیم مردمی، گفت: ما خود را جزئی از مردم میدانیم. حضور پرشور مردم، بزرگترین پیام است. سیل خروشان جمعیت، خود گویای همه چیز است و نیازی به کلام ندارد.
نظر شما