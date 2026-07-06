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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

حضور سیل‌آسای مردم، تجدید بیعت با آرمان‌های امام شهید است

حضور سیل‌آسای مردم، تجدید بیعت با آرمان‌های امام شهید است

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران حضور گسترده و سیل‌آسای مردم در آیین وداع با رهبر شهید را توصیف‌ناپذیر عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بورد در آیین بزرگداشت شهادت رهبر شهید با اشاره به حضور پرشور مردم در این آیین، بیان‌داشت: حضور سیل‌آسای مردم، توصیف‌ناپذیر است و ما خود را قطره‌ای از دریای بیکران این ملت بزرگ می‌دانیم.

وی با بیان اینکه شهادت ناگهانی حضرت آقا، فرصت تکریم و عزاداری برای این شخصیت بزرگ جهانی را بر گردن ملت ایران و جهان اسلام نهاد، تصریح‌کرد: ما امروز اینجا گرد هم آمده‌ایم تا بار دیگر با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب و همچنین مقام معظم رهبری تجدید بیعت کنیم و یاد و خاطره ایشان را گرامی بداریم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به جنگ اقتصادی و تلاش دشمن برای ضربه زدن به زیرساخت‌های کشور، گفت: دشمن با حمله به زیرساخت‌ها، جسارت ضربه به جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد، اما صنعت نفت در همه نقاط کشور همواره به وظایف خود عمل کرده و خواهد کرد.

بورد با تاکید بر نقش راهبردی صنعت نفت در اقتصاد کشور، یادآور شد: همکاران ما در صنعت نفت، سربازان خط مقدم اقتصاد کشور هستند و در حوزه بازسازی نیز سربلند خواهیم بود و با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پیام این حضور عظیم مردمی، گفت: ما خود را جزئی از مردم می‌دانیم. حضور پرشور مردم، بزرگترین پیام است. سیل خروشان جمعیت، خود گویای همه چیز است و نیازی به کلام ندارد.

کد مطلب 6880615
طیبه بیات

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