تشییع رهبر شهید انقلاب «شب قدر» انقلاب اسلامی است

حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگوباخبرنگارمهر با اشاره به تقارن ماه محرم با شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: ملت ایران در یکی از حساسترین و سرنوشتسازترین مقاطع تاریخ انقلاب قرار دارد و این روزها را باید شبهای قدر انقلاب اسلامی دانست.
وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب همواره بر فداکاری در راه اسلام و مردم تأکید داشت، افزود: ایشان سرانجام جان خود را نیز در همین مسیر تقدیم کرد و تشییع پیکر این شخصیت بزرگ، حرکتی فراتر از یک مراسم سوگواری و نماد ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اهمیت حضور مردم در این آیین، ادامه داد: اثر این حضور اگر کمتر از اقدامات میدانی و نظامی نباشد، قطعاً کمتر نیز نخواهد بود و میتواند به برگ برندهای برای اسلام و انقلاب اسلامی تبدیل شود.
تشییع رهبر شهید انقلاب نمایش انسجام و وفاداری ملت ایران است
حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه تشییع رهبر شهید انقلاب، جلوهای از وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب است، گفت: همانگونه که انتخابات و راهپیماییها همواره نشانه حمایت مردم از نظام اسلامی بوده است، این مراسم نیز در برابر نگاه جهانیان به منزله یک همهپرسی بزرگ برای نمایش انسجام و وفاداری ملت ایران خواهد بود.
وی با اشاره به تجربه تشییع شخصیتهای برجسته انقلاب اسلامی، افزود: حضور پرشور مردم همواره پیام روشنی به افکار عمومی جهان مخابره کرده و انتظار میرود این مراسم نیز با شکوهی کمنظیر برگزار شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از آمادگی کامل برای میزبانی از زائران خبر داد و اظهار کرد: برنامهریزیهای لازم برای اسکان، پذیرایی و خدماترسانی به شرکتکنندگان انجام شده و همه زیرساختهای لازم برای حضور گسترده مردم فراهم است.
امتداد مسیر نهضت حسینی و فرهنگ ایثار و مقاومت
حجت الاسلام ولدان با تأکید بر ابعاد معنوی این مراسم تصریح کرد: شرکت در این آیین تنها یک حضور اجتماعی نیست، بلکه دارای جایگاه اعتقادی و معنوی عمیقی است و بزرگان دین نیز همواره بر اهمیت حضور در چنین صحنههایی تأکید داشتهاند.
وی با اشاره به اینکه رهبر شهید انقلاب همواره آمادگی خود را برای شهادت اعلام میکرد، گفت: شهادت ایشان امتداد مسیر نهضت حسینی و فرهنگ ایثار و مقاومت است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه دشمنان طی سالهای گذشته تلاش کردند با جنگ روانی و تخریب شخصیت، جایگاه رهبر شهید را تضعیف کنند، افزود: اما حقیقت آن است که ایشان در مسیر خدمت به مردم و انجام وظیفه به شهادت رسید و امروز وظیفه مردم است با حضور در مراسم تشییع، قدردان این مجاهدتها باشند.
حجت الاسلام ولدان تشییع رهبر شهید انقلاب را مانور بزرگ وحدت و اقتدار ملی توصیف کرد و گفت: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و کاهش مشارکت مردم است، اما حضور آگاهانه ملت ایران میتواند تمامی این توطئهها را خنثی کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تبیین و روشنگری در شرایط کنونی اظهار کرد: همانگونه که حضرت زینب (س) پیام عاشورا را به تاریخ رساند، امروز نیز مسئولیت تبیین و آگاهیبخشی بر عهده مردم است و از همه اقشار جامعه درخواست میشود با هر توان و امکانی در این مراسم حضور یافته یا دیگران را برای شرکت در این حماسه تاریخی ترغیب کنند.
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