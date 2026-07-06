علی ملک هنرمند خودآموخته درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام گالری آرتیببشن، علی ملک هنرمند مجسمه‌ساز و نقاش خودآموخته، ۱۵ تیر ۱۴۰۵ بر اثر سکته قلبی درگذشت.

ملک متولد فروردین ۱۳۵۵ در تهران بود. وی هنرمندی خودآموخته بود که از سال ۱۳۸۳ و در پی رخدادی ساده، به هنر مجسمه‌سازی روی آورد. او سال‌های جوانی خود را در عرصه ورزش و سینما سپری کرد و در سال ۱۳۷۵ در انجمن سینمای جوانان به تحصیل سینما پرداخت. ملک پس از آشنایی با هنر مدرن و پست‌مدرن، به‌صورت مستقل فعالیت خود را در حوزه مجسمه‌سازی آغاز کرد. او سپس به انجمن نقاشان پیوست و مسیر هنری خود را با نگاهی شهودی و مستقل ادامه داد. علی ملک در طول فعالیت حرفه‌ای خود، نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی متعددی برگزار کرد و با گالری‌هایی همچون «نقش جهان»، «طراحان آزاد»، «آرتیبیشن» و «هما» همکاری داشت.

آخرین مجموعه آثار او با عنوان «قهرمان بودن کافی نیست، پهلوان باش» سال گذشته در گالری «سو» به نمایش درآمده بود، عنوانی که به‌خوبی بازتاب‌دهنده جهان‌بینی و نگاه انسانی این هنرمند بود. عکس کنار خبر نیز مربوط به همین نمایشگاه و بازدید پارسا پیروزفر از نمایشگاه است.

علی ملک در آخرین نمایشگاهش که مجسمه‌هایی از کشتی‌گیران به نمایش گذاشته بود، گفت: بدن، نخستین زبان اندیشه است؛ جایی که تفکر، نه در واژه، بلکه در انقباض، سکوت و مقاومت معنا پیدا می‌کند. «کشتی‌گیر» روایت همین لحظه است؛ لحظه‌ای که انسان با خویش درگیر می‌شود تا معنای بودن را در تضاد نیروها بازشناسد. اما این آثار تنها زمانی زنده‌اند که دیده شوند زیرا هنر بدون نگاه، تنها ماده‌ای خاموش است. شما، با درک و حضورتان، در هر پیکره دمیده‌اید و سکوت سنگ را به گفتگویی زنده بدل کرده‌اید.

وی تصریح کرد: من به مخاطبان و هنرمندان، مجموعه‌داران نه به‌عنوان شاهد، که به‌عنوان هم‌سفران مسیر اندیشه می‌نگرم؛ کسانی که معنا را ادامه می‌دهند و در میان حجم و فرم، انعکاس روح خویش را می‌یابند. اگر این آثار از نبرد سخن می‌گویند، نبردِ درونی انسان با سایه‌ خویش است و شما، با نگاهتان، آن سایه را روشن کرده‌اید.

امید بنکدار فیلمساز و نقاش که از دوستان نزدیک او بوده است، خبر درگذشت این هنرمند را تایید کرد.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده و جامعه هنری تسلیت می‌گوید.