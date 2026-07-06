به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ یاسر قدیمی قبل از ظهر دوشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: موکب اصلی شهرستان بجنورد در محل باباامان در حال آماده‌سازی است و از فردا به صورت رسمی فعالیت خود را برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به اعزام زائران از بجنورد گفت: بیش از ۲ هزار نفر در قالب ۵۰ دستگاه اتوبوس به مراسم تشییع اعزام می‌شوند که از این تعداد، یک‌هزار و ۳۰۰ نفر خواهر و ۷۰۰ نفر برادر هستند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد افزود: علاوه بر این، بیش از ۵۰ هزار نفر از بسیجیان با خودروهای شخصی در مراسم تشییع حضور خواهند یافت.

وی ادامه داد: موکب شهرستان بجنورد نیز در شهر مشهد مستقر شده و آماده ارائه خدمات به زائران است.

سرهنگ قدیمی با اشاره به روند آماده‌سازی موکب باباامان بیان کرد: تاکنون بیش از ۵ هزار مترمربع زیرسازی انجام شده، ۱۷ دستگاه ماشین‌آلات به‌صورت همزمان در حال فعالیت هستند و حدود ۶۰۰ تن آسفالت نیز در محل اجرا شده است.

وی تصریح کرد: در حوزه سلامت و درمان نیز تیم‌های تخصصی برای ارائه خدمات پزشکی و امدادی مستقر شده‌اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد درباره خدمات رفاهی موکب گفت: برای هر وعده صبحانه، ناهار و شام، پخت و توزیع ۵ هزار پرس غذا پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از پیش‌بینی اسکان زائران خبر داد و افزود: ظرفیت اسکان بیش از ۵۰ هزار نفر در قالب ستاد اسکان فراهم شده و از خوابگاه‌های دانشجویی، مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی برای این منظور استفاده خواهد شد.

سرهنگ قدیمی در پایان گفت: در قالب پویش «رهبر شهیدم»، تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و منازل خود را برای خدمت‌رسانی و اسکان زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در اختیار قرار داده‌اند.