تعطیلی چهار روزه فرودگاه نجف؛ برای نخستین بار در تاریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با اشاره به تعطیلی چهار روزه فرودگاه بینالمللی نجف اشرف، این اقدام را رویدادی کمسابقه در صنعت هوانوردی منطقه توصیف کرد و گفت: برای نخستین بار در تاریخ، یک فرودگاه بینالمللی به دلیل برگزاری مراسمی با حضور میلیونی مردم، برای چهار روز متوالی از پذیرش پروازهای تجاری و بازرگانی خودداری میکند.
ابوذر شیرودی با استناد به نوتام بینالمللی A0286/26 صادرشده از سوی سازمان هواپیمایی عراق گفت: بر اساس این اطلاعیه هوانوردی، فرودگاه بینالمللی نجف (ORNI) از ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ (۶ ژوئیه ۲۰۲۶) تا بامداد پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ (۹ ژوئیه ۲۰۲۶) به روی تمامی پروازهای تجاری و بازرگانی بسته خواهد بود و در این مدت حتی بهعنوان فرودگاه جایگزین (Alternate) نیز قابل استفاده نیست.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تشریح ابعاد این تصمیم عملیاتی افزود: آنچه امروز در نجف در حال وقوع است، فراتر از یک مراسم تشییع است؛ این یک حضور انسانی گسترده برای وداع با رهبر شهید مقاومت است. وی افزود؛ در تاریخ هوانوردی، کمتر سابقه داشته که یک فرودگاه بینالمللی نه به دلیل شرایط جنگی یا بحرانهای عملیاتی، بلکه بهدلیل مدیریت ایمنی ناشی از حضور انبوه جمعیت، برای حدود ۹۰ ساعت تعطیل شود. این تصمیم، جلوهای از اولویتبخشی به ایمنی، امنیت و مدیریت دقیق عملیات هوانوردی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی؛ با اشاره به مفاد نوتام صادره تصریح کرد: مطابق این اطلاعیه، تنها پروازهای دارای مجوز ویژه امکان انجام عملیات نشست و برخاست خواهند داشت. این مجوزها با هدف تداوم پروازهای مرتبط با مراسم، انتقال هیئتهای رسمی، پروازهای دیپلماتیک و جابهجایی زائران پیشبینی شده و از ابتدا هماهنگیهای لازم میان مراجع ذیربط جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی عراق برای استمرار این پروازها انجام شده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی که تمرکز جمعیت در اطراف فرودگاه و شهر نجف به اوج خود میرسد، مدیریت ترافیک هوایی نیازمند تصمیمات ویژه و هماهنگیهای گسترده است. خوشبختانه با همکاری نزدیک میان دو کشور، پروازهای دارای مجوز ویژه مطابق برنامه در حال انجام بوده و روند جابهجایی هیئتهای رسمی و زائران بدون وقفه ادامه دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با قدردانی از همکاری سازمان هواپیمایی عراق و تمامی دستگاههای اجرایی و عملیاتی دخیل در این فرآیند گفت: «تعطیلی چهار روزه یک فرودگاه بینالمللی، تصمیمی استثنایی در صنعت هوانوردی به شمار میرود که نشان میدهد در شرایط خاص، حفظ ایمنی پروازها، امنیت عملیات فرودگاهی و مدیریت صحیح ترددهای هوایی، بر هر ملاحظه دیگری مقدم است. این هماهنگی مشترک، نمونهای موفق از همکاریهای هوانوردی منطقهای در مدیریت یک رویداد بزرگ بینالمللی محسوب میشود.
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