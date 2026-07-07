به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، میثم قدمی با اشاره به برقراری مستمر گشتهای راهداری در سطح محورهای مواصلاتی استان سمنان، اظهار کرد: همچنین با استقرار ماشینآلات سنگین در سطح جادهها، تمهیدات لازم برای مدیریت حوادث احتمالی پیشبینی شده است تا در صورت بروز هرگونه مشکل، خدماترسانی و بازگشایی مسیرها در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی بیان کرد: برای مدیریت تردد و توقف خودروها، ۱۵ پارکینگ موقت در شهرستانهای سمنان، گرمسار و دامغان پیشبینی شده، همچنین محدودیتها و تمهیدات لازم برای پنج گلوگاه ترافیکی اعمال میشود.
به گفته مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان، ۴۳ کیلومتر عملیات درزگیری و لکهگیری، ۱۵ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی، ۲۵ کیلومتر شانهسازی، ۴۹ کیلومتر اصلاح شیب شیروانی و تنقیه و لایروبی ۱۲۰ دستگاه ابنیه فنی در سطح جادههای این استان با هدف تسهیل و ارتقاء ایمنی تردد شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اجرایی شده است.
قدمی به بخشهایی از اقدامات مرتبط با ایمنی راهها اشاره و تأکید کرد: خطکشی ۱۶۵۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی، نصب ۳۰۰ مترمربع تابلوی اطلاعاتی و پیشآگاهی، نصب ۲۵۰۰ تابلو و علائم اخطاری و انتظامی و جانمایی ۳۵۰۰ تجهیزات ایمنی زمینه را برای برقراری ایمن سفرها فراهم کرده است.
وی در ادامه از تعمیر ۱۵۰۰ شاخه گاردریل، نصب ۵۰۰۰ شبرنگ روی پایههای گاردریل و تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی در ۱۳۷ کیلومتر از جادههای استان سمنان خبر داد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان افزود: در راستای اجرای برنامههای فرهنگی و ارتقاء ایمنی سفرهای هموطنان، علاوه بر برپایی ۵ موکب در محورهای مواصلاتی این استان، در همه مجتمعهای خدماتی - رفاهی بینراهی نیز مواکب و فضاسازی محیطی در راستای اجرای پویش فرهنگی و ایمنی «چشمبهراهیم» با رویکرد شیشدونگ برانیم اجرا شده است.
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