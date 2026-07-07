به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن، با حضور در ایستگاه راهآهن تهران، از بخشهای مختلف عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی بازدید و میزان آمادگی کارکنان برای مدیریت سفر زائران و عزاداران را ارزیابی کرد.
مدیرعامل راهآهن در آغاز این بازدید، با حضور در جمع مأموران نیروی انتظامی مستقر در ایستگاه تهران، از تلاشهای آنان در تأمین امنیت و آرامش مسافران قدردانی کرد.
وی سپس با حضور در سالنهای مسافری و قطارهای حومهای، در گفتگو با مسافران و زائران، روند خدمترسانی، کیفیت امکانات رفاهی و نحوه ارائه خدمات را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
ذاکری همچنین با حضور در مرکز کنترل و اعزام قطارهای مسافری، بر ضرورت مدیریت دقیق سیر و حرکت قطارها، حفظ نظم ترافیک ریلی و پیشگیری از هرگونه تأخیر در روزهای اوج سفر تأکید کرد.
وی در ادامه از اقدامات خودجوش و جهادی بسیجیان راه آهن در برپایی موکبهای پذیرایی مستقر در ایستگاه راه آهن تهران بازدید و از تلاشهای آنان برای خدمترسانی به زائران و عزاداران قدردانی کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر پیشبینی افزایش قابل توجه سفرهای ریلی به مقصد تهران، گفت: ضروری است همه ظرفیتهای حملونقل و خدماتی راهآهن برای جابجایی ایمن، روان و مطلوب زائران به کار گرفته شود تا آنان بتوانند با آرامش و کمترین دغدغه در این مراسم حضور یابند.
در این بازدید، ولدی، سرپرست ادارهکل راهآهن تهران، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه فضاسازی متناسب با ایام عزاداری، مدیریت تردد مسافران، تسهیل فرآیند فروش بلیت و استقرار موکبهای پذیرایی برای خدمترسانی به زائران ارائه کرد.
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