فرودگاه نجف موقتاً تعطیل شد؛ انتقال پروازها به بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به صدور نوتام از سوی سازمان هواپیمایی کشوری عراق، اظهار کرد: بر اساس این اطلاعیه هوانوردی، فرودگاه بینالمللی نجف اشرف از ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۰۴:۰۰ روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ به وقت محلی عراق، به طور موقت به روی پروازهای تجاری بسته خواهد بود.
وی افزود: در طول این مدت، تمامی شرکتهای هواپیمایی ایرانی موظف هستند پروازهای برنامهریزیشده به مقصد نجف را به فرودگاه بینالمللی بغداد منتقل کنند و تمهیدات لازم برای جابهجایی مسافران را فراهم آورند.
اخوان با تاکید بر حفظ حقوق مسافران تصریح کرد: سازمان هواپیمایی کشوری به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ کرده است که تغییر مقصد پرواز را از طریق تمامی کانالهای ارتباطی به اطلاع مسافران برسانند و در صورت نیاز، با استفاده از ظرفیت سایر شرکتها یا برقراری پروازهای فوقالعاده، نسبت به انتقال زائران بدون دریافت هزینه اضافی اقدام کنند.
بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، سخنگوی این سازمان خاطرنشان کرد: در صورتی که مسافری به هر دلیل از سفر به بغداد انصراف دهد، شرکتهای هواپیمایی موظف به استرداد کامل وجه بلیت یا تغییر تاریخ پرواز تا حداکثر ۱۵ روز پس از بازگشایی فرودگاه نجف، بدون دریافت جریمه، هستند.
وی از مسافران خواست پیش از مراجعه به فرودگاه، آخرین وضعیت پرواز خود را از طریق شرکت هواپیمایی یا سامانه فروش بلیت پیگیری کنند و از همکاری شرکتهای هواپیمایی در اجرای این دستورالعمل قدردانی کرد.
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