نسلی که با نام تو قد کشید!

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در میان انبوه جمعیتی که برای بدرقه رهبر شهید ایران گرد هم آمدهاند، دستان کوچک این دختر تصویری را در آغوش گرفته که برای او شاید تنها یک قاب باشد اما برای یک ملت، بخشی از هویت، خاطره و تاریخ است. چهرهای که سالها پناه دلهای امیدوار بود، امروز بر سینه کودکی آرام گرفته که آینده این سرزمین را نمایندگی میکند. این کودک شاید هنوز معنای همه واژههای سیاست، مقاومت و ایستادگی را نداند اما اشکهای مردمی که گرداگرد او ایستادهاند، بزرگی این فقدان را روایت میکند. او نیز مانند هزاران کودک دیگر در میان جمعیتی ایستاده که آمدهاند تا آخرین سلام خود را به رهبر شهیدشان بگویند سلامی که با اشک آغاز میشود اما با عهد ادامه مییابد.
این قاب تنها تصویری از یک رهبر نیست روایت پیوند نسلهاست. نسلی که با نام او زیست و نسلی که قرار است یاد او را در حافظه این سرزمین زنده نگه دارد. امروز این دستان کوچک عکس مردی را در آغوش گرفتهاند که دیگر در میان مردم نیست اما نام و راهش در دل میلیونها انسان زنده است.
شاید سالها بعد این دختر از روزی بگوید که در میان سیل عزاداران ایستاده بود و تصویر رهبر شهید را به سینه میفشرد، روزی که تهران سراسر ماتم بود و یک ملت با چشمانی اشکبار، مردی را بدرقه میکرد که باور داشت عزت، استقلال و مقاومت میراثی است که باید به نسلهای بعد سپرده شود.
امروز این تصویر تنها یک عکس در دستان یک کودک نیست امانتی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود امانتی از جنس خاطره، وفاداری و عهد، عهدی که با رفتن شهید پایان نمییابد، بلکه بر دوش فرزندان این سرزمین ادامه پیدا میکند.
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