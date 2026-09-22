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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

حفار غیرمجاز در ۲۰۰ متری میراث ماندگار نقش رجب به دام افتاد

حفار غیرمجاز در ۲۰۰ متری میراث ماندگار نقش رجب به دام افتاد

مرودشت- فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی فارس از دستگیری حفار غیرمجاز در فاصله ۲۰۰ متری نقش رجب مرودشت و کشف چهار قطعه شیء قدیمی از محل حفاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد احمدی با اشاره به دستگیری یک حفار غیرمجاز در نزدیکی بنای تاریخی نقش رجب در شهرستان مرودشت، گفت: در پی دریافت گزارشی از منابع و مخبران درباره حفاری غیرمجاز در محدوده این اثر تاریخی، موضوع در دستور کار یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان مرودشت قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس افزود: مأموران یگان حفاظت پس از هماهنگی با مراجع قضایی و با همکاری پاسگاه انتظامی تخت جمشید، برای بررسی صحت گزارش به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: مأموران در جریان این عملیات، فردی را در فاصله حدود ۲۰۰ متری اثر تاریخی نقش رجب در حال حفاری مشاهده کردند و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

احمدی گفت: در بازرسی از محل و همراه فرد دستگیرشده، چند قطعه شیء قدیمی شامل دو قطعه فلزی، یک قطعه سنگ و یک قطعه گل کوچک کشف و ضبط شد.

وی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس با تأکید بر ضرورت صیانت از محوطه‌ها و آثار تاریخی استان گفت: هرگونه حفاری غیرمجاز در محدوده آثار و محوطه‌های تاریخی، علاوه بر وارد کردن خسارت به لایه‌های باستان‌شناختی، می‌تواند موجب از بین رفتن اطلاعات ارزشمند تاریخی شود.

احمدی همچنین یادآور شد: بر اساس مقررات فصل نهم قانون تعزیرات، حفاری غیرمجاز و همچنین خرید و فروش اشیا و اموال فرهنگی‌تاریخی جرم محسوب می‌شود و برای مرتکبان، علاوه بر ضبط اشیا و اموال مرتبط، مجازات حبس و جریمه نقدی پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6954699

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