به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، با صدور پیامی ارتحال فقیه فرزانه و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) را تسلیت گفت.

بسم‌الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال فقیه فرزانه و مرجع عالیقدر، حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) موجب تأثر و تأسف فراوان گردید. آن عالم ربانی، از برجسته‌ترین چهره‌های علمی حوزه‌های علمیه در روزگار معاصر بود که قریب به یک قرن از عمر پربرکت خویش را در مسیر تحصیل، تحقیق، تدریس و ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام سپری کرد و با دانش عمیق و دقت‌نظر کم‌نظیر در فقه، اصول، رجال و حدیث، میراث ارزشمندی برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع به یادگار گذاشت.

حضور طولانی و اثرگذار ایشان در حوزه علمیه قم و تربیت شاگردان فراوان، در کنار آثار علمی و خدمات ارزشمند آن فقیه فقید، بخشی ماندگار از تاریخ معاصر حوزه‌های علمیه را رقم زده است؛ میراثی که آثار و برکات آن در سال‌های آینده نیز در عرصه علم و فقاهت استمرار خواهد یافت.

اینجانب ارتحال این مرجع عالیقدر را به محضر حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان ایشان و به‌ویژه بیت مکرم و فرزندان گرامی آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه وارسته، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم. مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها