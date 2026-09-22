نخستین المپیاد ملی فریزبی در زنجان آغاز شد

محمدکریم رحیمیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نخستین المپیاد ملی فریزبی کشور با حضور ۲۲ تیم از ۲۱ استان، روز سهشنبه در محوطه مجموعه فرهنگی و تفریحی غدیر سبزهمیدان زنجان آغاز شد، گفت: در نخستین المپیاد ملی فریزبی کشور، استان زنجان با دو تیم «الف» و «ب» حضور دارد و در مجموع ۲۲ تیم برای کسب عنوانهای برتر با یکدیگر رقابت میکنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای این رویداد برای معرفی زنجان افزود: میزبانی این رقابتها فرصتی برای معرفی توانمندیهای ورزشی و ظرفیتهای شهرستان زنجان در سطح کشور است و تلاش میشود مسابقات در شرایط مطلوب برگزار شود تا زمینه توسعه بیشتر فریزبی در استان فراهم شود.
رحیمیزاده حضور ۱۹ داور رسمی فدراسیون در این المپیاد را از دیگر ویژگیهای این دوره عنوان کرد و گفت: حضور این تعداد داور رسمی، نشاندهنده توجه و اهمیت روزافزون این رشته در سطح کشور است. رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان زنجان ادامه داد: رقابتهای انفرادی پس از مراسم افتتاحیه آغاز شده و ادامه این مسابقات روز چهارشنبه اول مهرماه در صحن غدیر سبزهمیدان برگزار میشود و در پایان نیز از نفرات برتر بخش انفرادی تجلیل خواهد شد.
رحیمیزاده با بیان اینکه رقابتهای تیمی نیز در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: مسابقات تیمی در رشتههای «آلتیمت» و «گاتس» طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در زمین چمن طبیعی مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد.
وی درباره نحوه برگزاری برخی رشتههای فریزبی توضیح داد: یکی از رشتههای این ورزش از نظر ساختار شباهتهایی به فوتبال و فوتسال دارد، اما به جای توپ از دیسک استفاده میشود و بازیکنان باید با پاسکاری، دیسک را به دروازه حریف برسانند.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان زنجان افزود: در این رشته، مسابقات به صورت چهار نفره برگزار میشود و تیمی که زودتر به امتیاز ۲۱ برسد، برنده خواهد بود.
وی همچنین به رشته «دقت» اشاره کرد و گفت: در این بخش، ورزشکار از فاصله حدود ۲۰ متری دیسک را به سمت دروازهای با ابعاد مشخص پرتاب میکند و عملکرد ورزشکار بر اساس دقت پرتابها ارزیابی میشود.
رحیمیزاده خاطرنشان کرد: رقابتهای این المپیاد در ردههای مختلف برگزار میشود و در هر رده نیز نفرات برتر معرفی و مورد تقدیر قرار میگیرند.
وی درباره وضعیت تیم فریزبی زنجان گفت: برای حضور در این رقابتها تیم استان تقویت شده است و با توجه به سابقه تیمهای خوزستان و گیلان و حضور آنها در رقابتهای آسیایی، تلاش میکنیم نماینده زنجان نیز بتواند عملکرد مناسبی در این المپیاد داشته باشد.
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