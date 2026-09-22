شهدا به ما آموختند هوای مردم را داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ضیاءالدین حزنی صبح سه‌شنبه در رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی اظهار کرد: سردار سیدضیاءالدین حزنی، فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم کنگره سرداران و شهدای استان بختیاری با گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره) و تمامی شهدای اسلام از صدر اسلام تا دشت کربلا و شهدای گرانقدر ایران اسلامی، اظهار داشت: این رزمایش ادامه مسیر خدمت‌رسانی است که پیش از این نیز توسط قراگاه‌های نیروی زمینی سپاه مستقر در استان، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) و گروه‌های جهادی در این استان برای مردم است.

وی تصریح کرد: امکانات و اقلامی که امروز در این مراسم اهدا می‌شود، شامل جهیزیه، تانکر آب ویژه عشایری، چرخ خیاطی، پنل‌های خورشیدی و مصالح ساختمانی برای منازل مسکونی و... می‌باشند و هدیه شهدای عزیز این استان به مردم مستضعف، محروم و مظلوم است؛ مردمی که سپاه نسبت به آنان تعهد خدمت دارد.

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران ادامه داد: شهدا به ما پاسداران آموختند که هوای مردم را داشته، در کنار مردم، با مردم و برای مردم باشیم، ما این درس بزرگ را از شهدای عزیزمان گرفته‌ایم و به آن افتخار می‌کنیم.

وی با اشاره به برگزاری کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید در این استان به همت مسئولین گفت: فضای مملکت ما با همین کنگره‌های شهدا زنده است و این کنگره‌ها جزء افتخارات ملت ایران است، ما شهدا را هرگز فراموش نخواهیم کرد و همواره آنان را در کنار خود احساس می‌کنیم.

سردار حزنی با اشاره به تداوم این حرکت در سایر استان‌ها افزود: پس از این استان، کنگره مشابه در خراسان جنوبی و سپس در گلستان برگزار خواهد شد، همکاران ما در این استان در شرایط خاص و با وجود محدودیت‌ها، این کنگره را با تلاش فراوان برگزار کردند تا الگویی برای سایر استان‌ها باشد و بهانه مشکلات و موانع، مانع از برگزاری هرچه سریع‌تر این کنگره‌ها در سطح کشور نشود.