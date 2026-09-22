به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قاسمی، دبیر خیرین آموزش عالی، امروز در نهمین گردهمایی سراسری خیرین آموزش عالی، ضمن قدردانی از میزبانی دانشگاه تهران اظهار کرد: این نشست‌ها ظرفیت بسیار بزرگی برای آموزش عالی کشور ایجاد می‌کنند و باید قدردان زحمات برگزارکنندگان و دست‌اندرکاران آن باشیم. در دو، سه سال اخیر و در دوره جدید فعالیت‌ها، اصولی را به‌عنوان مبانی کار خود قرار داده‌ایم و تلاش کرده‌ایم در چارچوب آن‌ها حرکت کنیم. البته می‌دانیم که می‌توانستیم اقدامات و فعالیت‌های بیشتری انجام دهیم.

خیرین؛ شرکای راهبردی دانشگاه‌ها

قاسمی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه دانشگاه‌ها به خیرین گفت: باید خیرین عزیز را به‌عنوان شریک خود در توسعه آموزش عالی ببینیم. ما به حامیانمان به‌عنوان شرکای راهبردی نیاز داریم، نه حامیان مقطعی که صرفاً کمکی به دانشگاه کنند و کنار بروند.

دبیر خیرین آموزش عالی ادامه داد: ما بیش از کمک مادی، به کمک معنوی و همراهی خیرین نیازمندیم. بسیاری از خیرین، کارآفرینان و مدیران بزرگ بخش خصوصی هستند و دانشگاه‌ها به تجربه و نگاه مدیریتی آن‌ها نیاز دارند.

وی خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها و مدیران عامل بنیادهای حامیان دانشگاه ها گفت: حامیان می‌توانند در بسیاری از امور دانشگاه‌ها، به‌عنوان مدیران موفق، به ما کمک کنند. این یکی از اصولی است که به آن توجه داشته‌ایم و همچنان دنبال می‌کنیم.

ضرورت ایجاد سبد متنوعی از فرصت‌های حمایتی

قاسمی با اشاره به تنوع نیازهای دانشگاه‌ها اظهار کرد: باید سبد متنوعی از فرصت‌ها را برای مشارکت خیرین ایجاد کنیم؛ زیرا نیازهای دانشگاه‌ها بسیار گسترده است و موضوع فقط ساختمان‌سازی نیست.

وی افزود: حمایت از دانشجویان مستعد، بورسیه‌های تحصیلی، گرنت‌های پژوهشی، ساخت و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی و سایر حوزه‌ها، از جمله نیازهایی هستند که ممکن است برای دانشگاه‌ها ضرورت بیشتری داشته باشند. بنابراین باید بتوانیم از طریق این فرصت‌های متنوع، حمایت‌های بیشتری جذب کنیم.

تأکید بر شفافیت در فعالیت‌های نیکوکارانه

دبیر خیرین آموزش عالی، شفافیت را یکی از اصول مهم در فعالیت‌های نیکوکارانه دانست و گفت: یکی از موضوعات اساسی که در دنیا مورد توجه قرار می‌گیرد، شفافیت است.

وی با اشاره به صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری افزود: ایجاد صندوق نیکوکاری با هدف حمایت از دانشگاه‌ها می‌تواند کمک زیادی به توسعه این حوزه کند و لازم است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

قاسمی ادامه داد: تلاش‌های زیادی انجام داده‌ایم تا دانشگاه‌ها از این ظرفیت استفاده کنند، اما تاکنون توفیق چندانی حاصل نشده است. یکی از برنامه‌های جدی که می‌تواند در این نشست دنبال شود، ارزیابی میزان استفاده دانشگاه‌ها از این ظرفیت تا زمان برگزاری نشست بعدی است.

تسهیل صدور مجوز فعالیت بنیادهای حامیان

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در وزارت علوم گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما برای استفاده از ظرفیت خیرین و بنیادهای حامیان، تسهیل صدور مجوز فعالیت بنیادها در دو سال گذشته بوده است.

قاسمی افزود: در این زمینه تلاش کرده‌ایم ارتباط مؤثرتری با بنیادها برقرار کنیم و زمینه فعالیت آن‌ها را به‌عنوان نهادهای حامی دانشگاه‌ها فراهم کنیم.

برگزاری بیش از ۲۰ دوره آموزشی برای بنیادها

دبیر خیرین آموزش عالی، توانمندسازی و آگاهی‌رسانی را از دیگر برنامه‌های مهم دو سال گذشته عنوان کرد و گفت: تاکنون بیش از ۲۰ دوره و کارگاه آموزشی در حوزه‌های مختلف، از جمله مسائل مالیاتی، مدیریت بنیادها و استفاده از ابزارهای تأمین مالی برگزار کرده‌ایم.

وی افزود: این دوره‌ها با هدف ارتقای توانمندی مدیران بنیادها و آشنایی آن‌ها با ظرفیت‌های موجود برگزار شده و به‌ویژه در سال گذشته، در هفته پژوهش و نمایشگاه پژوهش و فناوری نیز تلاش کردیم افرادی را برای ارتباط نزدیک‌تر با بنیادها و ارائه آموزش‌های تخصصی دعوت کنیم.

استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای تکمیل پروژه‌های دانشگاهی

قاسمی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی در توسعه زیست‌بوم نیکوکاری دانشگاه‌ها اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که از دو سال قبل دنبال می‌کردیم، استفاده از ظرفیت بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اعتبار مالیاتی بود.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی در دولت، سال گذشته موفق شدیم یکی از پروژه‌های دانشگاهی در دانشگاه همدان را با اعتبار حدود ۶۰ میلیارد تومان در سامانه سازمان برنامه قرار دهیم و از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای تکمیل این پروژه استفاده کنیم.

دبیر خیرین آموزش عالی افزود: امسال نیز با موافقت سازمان برنامه، تمام پروژه‌های نیمه‌تمامی که مجوز ماده ۲۳ دارند، در سامانه قرار خواهند گرفت. به این ترتیب، امکان استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای تکمیل این پروژه‌ها فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: بنیادهای حامیان و مدیران دانشگاه‌ها باید بتوانند از این ظرفیت قانونی به‌خوبی استفاده کنند.

استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی برای حمایت از دانشگاه‌ها

قاسمی با اشاره به آیین‌نامه استفاده از بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی گفت: دولت در سال گذشته اجازه داد منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌هایی که در مالکیت دولت هستند، برای اموری هزینه شود که ظرفیت‌های بیشتری برای دانشگاه‌ها و مجموعه دولت ایجاد می‌کند.

وی افزود: در همین چارچوب، موفق شدیم از ظرفیت مسئولیت اجتماعی برای تعمیر خوابگاه‌های دانشجویی استفاده کنیم. امسال نیز اصلاحیه‌ای در این زمینه مطرح شده است که در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد می‌کنیم از این ظرفیت برای رفع نیازهای دانشگاه‌ها استفاده شود.

ضرورت تقویت انجمن‌های دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها

دبیر خیرین آموزش عالی با اشاره به ظرفیت دانش‌آموختگان گفت: یکی از ضعف‌های موجود در دانشگاه‌های ما، استفاده‌نکردن مناسب از شبکه فارغ‌التحصیلان است. متأسفانه در برخی دوره‌ها، به جای اینکه فارغ‌التحصیلان به‌عنوان حامیان اصلی و فرصتی برای دانشگاه دیده شوند، نگاه متفاوتی به آن‌ها وجود داشته است.

وی افزود: وزیر علوم بر ضرورت شکل‌گیری انجمن‌های فارغ‌التحصیلان تأکید کرده و مکاتباتی نیز در این زمینه انجام داده است. آیین‌نامه مربوط به این انجمن‌ها در وزارت علوم اصلاح شده و موضوع صدور مجوز فعالیت انجمن‌های فارغ‌التحصیلان در دستور کار شورای معاونان وزارت قرار گرفته است.

قاسمی ادامه داد: اعتقاد ما این است که انجمن‌های فارغ‌التحصیلان باید به‌عنوان نهادهای مکمل بنیادهای حامیان شکل بگیرند؛ همان‌طور که در دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف، این انجمن‌ها در کنار بنیادهای حامیان فعالیت می‌کنند.

وی گفت: فارغ‌التحصیلان، ذخیره بزرگی برای دانشگاه‌ها هستند و می‌توانند کمک زیادی به توسعه آن‌ها کنند. بسیاری از خیرین ما نیز خودشان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها هستند و همین موضوع انگیزه و نشاط بیشتری برای حمایت از دانشگاه ایجاد می‌کند.

برگزاری نشست‌های تخصصی برای رفع موانع فعالیت بنیادها

قاسمی در پایان با اشاره به نشست‌های برگزارشده اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم امکان ارتباط بیشتر با بنیادها را فراهم کنیم و نشست‌هایی را برگزار کرده‌ایم که ظرفیت مناسبی برای طرح مسائل و مشکلات و حل‌وفصل آن‌ها به‌صورت مستقیم ایجاد می‌کند.

وی افزود: امیدواریم در ادامه این نشست‌ها بتوانیم از نظرات و تجربیات حاضران به‌عنوان فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه استفاده کنیم و برای رفع موانع پیش‌روی فعالیت بنیادهای حامیان گام برداریم.

دبیر خیرین آموزش عالی در پایان از دانشگاه تهران بابت میزبانی این گردهمایی تشکر کرد.