حمیدرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت حفاظت از منابع آب اظهار کرد: منابع آبی جزو سرمایههای ملی و متعلق به عموم مردم هستند و برداشت غیرقانونی از سفرههای زیرزمینی میتواند حقوق عمومی و امنیت آبی استان را با تهدید مواجه کند.
وی افزود: دستگاههای اجرایی طی سال گذشته روند شناسایی و برخورد با چاههای غیرمجاز را با سرعت دنبال کردهاند و حاصل این اقدامات، انسداد یک هزار و ۷۸۷ حلقه چاه غیرقانونی در استان بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: برای تکمیل اقدامات انجامشده، به دستگاه مسئول تأکید شده است روند شناسایی و مسدودسازی چاههای باقیمانده با برنامهریزی دقیق و سرعت بیشتری دنبال شود.
کریمی ادامه داد: در برنامه پیشبینیشده، انسداد یک هزار حلقه چاه غیرمجاز دیگر در استان تا پایان سال جاری هدفگذاری شده است تا روند مقابله با برداشتهای غیرقانونی از منابع آب ادامه پیدا کند.
وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در کنار دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و حفاظت از ذخایر آبی استان از ظرفیتهای قانونی استفاده خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه در پایان گفت: با افرادی که از طریق برداشت غیرمجاز موجب تخلیه سفرههای زیرزمینی و آسیب به منابع آب میشوند، مطابق قانون و با جدیت برخورد خواهد شد.
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