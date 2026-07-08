هشدار به بیماران دچار مشکلات حاد تنفسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهناز مزدوریان، با اشاره به افزایش احتمال مواجهه با ذرات معلق، گردوغبار و عوامل بیماری‌زا در محیط‌های شلوغ، گفت: سالمندان، کودکان، زنان باردار، بیماران مبتلا به آسم، بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) و سایر افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، بیش از دیگران در معرض عوارض تنفسی قرار دارند و لازم است مراقبت‌های بیشتری را رعایت کنند.

وی، استفاده از ماسک مناسب را یکی از مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های تنفسی عنوان کرد و افزود: افراد درگیر بیماری‌های زمینه‌ای، بهتر است در محیط‌های پرتراکم از ماسک استفاده کرده و بهداشت دست‌ها را با شستشوی مکرر یا استفاده از محلول‌های ضدعفونی‌کننده رعایت کنند.

مزدوریان، حفظ فاصله مناسب از افراد در نقاط پرازدحام را از دیگر توصیه‌های مهم برشمرد و افزود: در صورت امکان، افراد از حضور طولانی‌مدت در کانون‌های متراکم جمعیت خودداری کرده و در فواصل زمانی مناسب به محیط‌هایی با تهویه بهتر یا فضای باز منتقل شوند.

وی با تأکید بر اهمیت آمادگی بیماران مبتلا به بیماری‌های تنفسی، اظهار کرد: بیماران مبتلا به آسم و سایر بیماری‌های مزمن ریوی باید داروهای مصرفی و به‌ویژه اسپری‌های استنشاقی خود، از جمله اسپری سالبوتامول، را در تمام مدت همراه داشته باشند تا در صورت بروز علائم بتوانند بدون اتلاف وقت از آن استفاده کنند.

مزدوریان با اشاره به علائم هشدار دهنده مشکلات حاد تنفسی، گفت: بروز تنگی نفس شدید، درد قفسه سینه، خس‌خس سینه، سرفه‌های شدید یا کاهش سطح هوشیاری از علائمی است که نیازمند مراجعه فوری به نزدیک‌ترین مرکز درمانی است.