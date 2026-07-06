به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور، مردم استان بوشهر، صبح دوشنبه با حضور در آیینهای مختلف عزاداری، تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب اسلامی را به سوگ نشستند و بار دیگر دلدادگی خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبر شهید به نمایش گذاشتند.
مراسم محوری این روز در مصلای جمعه بوشهر برگزار شد و اقشار مختلف مردم با حضور در این آیین، در کنار اجرای سرودهای حماسی و مرثیهسرایی در وصف رهبر شهید، مداحی، قرائت قرآن، سخنرانی و برنامههای فرهنگی و مذهبی، در غم فقدان ایشان عزاداری کردند.
دلبستگی مردم بوشهر به رهبر شهید
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم استان بوشهر همواره عشق و ارادت قلبی عمیقی به رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتهاند و این دلبستگی در همه مناسبتها بهویژه در روزهای اخیر بهخوبی نمایان شده است.
نوشاد نوشادی افزود: از نهم اسفند تاکنون هر روز شاهد برگزاری مراسمهای مختلف و حضور گسترده مردم در آیینهای سوگواری بودهایم و اقشار مختلف مردم با حضور در این برنامهها، وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب و رهبر شهید نشان دادهاند.
وی ادامه داد: امروز نیز جلوه دیگری از این ارادت مردمی را شاهد بودیم و مردم استان بوشهر همانند همیشه با حضور پرشور در مراسم تشییع و آیینهای عزاداری، اندوه خود را از این مصیبت بزرگ ابراز کردند.
تداوم برنامههای سوگواری در سراسر استان بوشهر
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم برنامههای سوگواری در سراسر استان خبر داد.
حجتالاسلام یوسف جمالی گفت: طی شبهای گذشته تجمعهای مردمی و آیینهای عزاداری متعددی در شهرها و روستاهای استان برگزار شد و همزمان با روز تشییع پیکر رهبر شهید نیز برنامههای گستردهای در نقاط مختلف استان اجرا شد.
وی افزود: از امروز دوشنبه به مدت یک هفته، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۲ مراسم عزاداری، سخنرانی، مداحی و برنامههای فرهنگی در مصلای جمعه بوشهر برگزار خواهد شد و از عموم مردم برای حضور در این آیینها دعوت میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر تاکید کرد: روز پنجشنبه نیز تجمع و حرکت هیئتهای عزاداری در گلزارهای شهدا برگزار خواهد شد.
جمالی با اشاره به استقبال گسترده مردم از برنامههای سوگواری بیان کرد: امروز شاهد حضور پرشور مردم در مراسمهای استان بودیم.
وی ادامه داد: شمار زیادی از مردم بوشهر در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید در تهران و قم حضور یافتند و تعدادی نیز برای شرکت در آیینهای مشهد مقدس اعزام شدهاند که این حضور، بیانگر عشق و ارادت عمیق مردم استان بوشهر به رهبر شهید است.
مردم استان بوشهر در روز تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب اسلامی، با برگزاری آیینهای متعدد عزاداری در مساجد، حسینیهها، مصلاها و اماکن مذهبی، بار دیگر پیوند عمیق خود با ارزشهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند؛ حضوری که در کنار مشارکت گسترده بوشهریها در مراسمهای تشییع تهران، قم و مشهد، جلوهای از همبستگی و وفاداری مردم این استان در سوگ رهبر شهید را به تصویر کشید.
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