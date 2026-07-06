اعلام وفاداری عشایر بختیاری خوزستان در تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، مردم بختیاری شهرستان لالی با حضور در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، جلوه‌ای از وفاداری و پایبندی به آرمان‌های نظام را به تصویر کشیدند. عشایر این منطقه با پوشیدن لباس‌های سنتی بختیاری و انجام آیین‌های سوگواری، ضمن تجلیل از نیم قرن مجاهدت و تلاش‌های صادقانه آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، نگاه‌های حاضران در این مراسم را به خود جلب کردند.

این گروه از مردم با دلی مملو از اندوه و با حضور در صحنه، آمادگی خود را برای تداوم مسیر انقلاب اسلامی و تبعیت از رهبر جدید اعلام داشتند. آنان با سر دادن شعارهای حماسی و وفاداری، تأکید کردند که میراث شهید عزیز را با تمام توان حفظ خواهند کرد.

حضور پررنگ بختیاری‌ها در این مراسم، نمادی از وحدت و همدلی اقوام ایرانی با ولایت فقیه است که نشان می‌دهد این قوم همچنان در مسیر صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی استوار و ثابت قدم باقی مانده‌اند.