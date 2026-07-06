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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

اعلام وفاداری عشایر بختیاری خوزستان در تشییع رهبر شهید انقلاب

اعلام وفاداری عشایر بختیاری خوزستان در تشییع رهبر شهید انقلاب

اهواز - عشایر بختیاری استان خوزستان با حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ضمن عزاداری برای رهبر شهید بر وفاداری خود به انقلاب اسلامی و رهبر جدید تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم بختیاری شهرستان لالی با حضور در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، جلوه‌ای از وفاداری و پایبندی به آرمان‌های نظام را به تصویر کشیدند. عشایر این منطقه با پوشیدن لباس‌های سنتی بختیاری و انجام آیین‌های سوگواری، ضمن تجلیل از نیم قرن مجاهدت و تلاش‌های صادقانه آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، نگاه‌های حاضران در این مراسم را به خود جلب کردند.

این گروه از مردم با دلی مملو از اندوه و با حضور در صحنه، آمادگی خود را برای تداوم مسیر انقلاب اسلامی و تبعیت از رهبر جدید اعلام داشتند. آنان با سر دادن شعارهای حماسی و وفاداری، تأکید کردند که میراث شهید عزیز را با تمام توان حفظ خواهند کرد.

حضور پررنگ بختیاری‌ها در این مراسم، نمادی از وحدت و همدلی اقوام ایرانی با ولایت فقیه است که نشان می‌دهد این قوم همچنان در مسیر صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی استوار و ثابت قدم باقی مانده‌اند.

کد مطلب 6880836

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