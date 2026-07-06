به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «حسن حسن‌زاده» رئیس ستاد برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، در تشریح روند برگزاری این مراسم اظهار داشت: از ساعت ۸ صبح، خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده معظم ایشان در خیابان آزادی مستقر شد. برنامه‌ریزی اولیه این بود که حرکت از خیابان انقلاب انجام شود، اما به دلیل حضور زودهنگام و گسترده مردم و بسته بودن معابر، امکان اجرای این بخش از برنامه فراهم نشد. از همین رو، از مردم عزیزی که در شرق تهران منتظر حضور کاروان بودند، صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم.

حرکت کاروان از میدان آزادی به سمت بزرگراه شهید لشکری

وی افزود: حرکت کاروان از خیابان آزادی به سمت میدان آزادی انجام شد، اما به دلیل حجم بسیار زیاد جمعیت، خودرو تقریباً سانتی‌متر به سانتی‌متر پیش رفت و پیمودن حدود هزار متر از مسیر، نزدیک به دو ساعت و نیم به طول انجامید.

رئیس ستاد برگزاری آیین تشییع ادامه داد: میدان آزادی مملو از عاشقان و دلدادگان رهبر شهید ایران بود. در ابتدا قرار بود پس از طی بخشی از میدان، کاروان وارد بزرگراه شهید لشکری شود، اما با مشاهده حضور گسترده مردمی که در بخش جنوبی میدان آزادی ساعت‌ها منتظر بودند، تصمیم گرفتیم یک دور کامل میدان آزادی را طی کنیم تا همه مشتاقان بتوانند از این فرصت بهره‌مند شوند.

سردار حسن‌زاده تصریح کرد: این تصمیم موجب شد بسیاری از مردمی که از شرق تهران به سمت میدان آزادی حرکت کرده بودند نیز بتوانند در مراسم حضور یابند. اکنون کاروان در مسیر بزرگراه شهید لشکری در حال حرکت است و امیدواریم طی ساعات آینده به نقطه پایانی مراسم تشییع در تهران برسد.

قدردانی از همراهی مردم؛ توزیع آب و خدمات در گرمای تابستان

وی با قدردانی از همکاری مردم اظهار داشت: این حضور باشکوه و عظیم، در کنار همراهی و نظم مثال‌زدنی مردم، مدیریت مراسم را تسهیل کرده است. از همه مردم عزیز صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم از خدمات و تسهیلات پیش‌بینی‌شده رضایت داشته باشند.

رئیس ستاد برگزاری آیین تشییع با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفاه شرکت‌کنندگان گفت: تمامی کمیته‌های ستاد برگزاری با توجه به گرمای هوا، امکانات و خدمات متعددی از جمله توزیع آب آشامیدنی و سایر خدمات مورد نیاز را برای مردم فراهم کرده‌اند.

تأکید بر برگزاری بی‌حاشیه مراسم؛ انتقال پیکر به قم پیش از اذان مغرب

سردار حسن‌زاده تأکید کرد: با همکاری مردم، می‌توان ادعا کرد که بزرگ‌ترین مراسم تشییع با نهایت نظم، انضباط و بدون هیچ‌گونه حادثه یا آسیب در حال برگزاری است.

وی درباره زمان پایان مراسم در تهران و انتقال پیکر مطهر به شهر مقدس قم نیز گفت: به مردم عزیز قم وعده داده‌ایم که تا پیش از اذان مغرب، پیکر مطهر به این شهر منتقل شود. بر همین اساس، باید حداکثر تا پیش از ساعت ۱۷ مراسم تشییع در تهران به پایان برسد تا شرایط انتقال پیکر فراهم شود و امیدواریم با همکاری مردم این برنامه در زمان مقرر انجام شود.