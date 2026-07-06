باز هم رهبر ما را کنار هم جمع کرد؛ سیاستمداران مردم ایران را نشناختند!

محمد فرشته‌نژاد آهنگساز و ترانه‌سرا، در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این رویداد بیان کرد: باز هم رهبر ما را کنار هم جمع کرد؛ زیر پرچم ایران، با هر عقیده، هر لباس و هر سلیقه‌ای. دوباره ما را کنار هم قرار داد و «خیمه هنر» هم به واسطه از جنس هنر بودنش، رسالت خود را انجام داد.

وی خطاب به هنرمندان بیان کرد: با هر هنری که دارید، باز هم کنار هم برای ایران عزیزتان کار کنید.

فرشته‌نژاد با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع گفت: این خیل عظیم مردم و این جمع عاشقانی که برای وداع آمده‌اند، نشان می‌دهد که چقدر کشورشان را دوست دارند.

وی ادامه داد: ما هنرمندان باید این مردم را بفهمیم؛ چیزی که سیاستمداران نتوانستند آن را درک کنند. آنها این مردم را نشناختند و فکر کردند می‌توانند در چند روز ایران را از پا دربیاورند.

این آهنگساز در پایان تأکید کرد: آنچه زیرساختی و ماندگار است، همین مردم هستند؛ حقیقت ایران، همین مردم‌اند. هر وقت توانستند از این مردم عبور کنند، آن وقت می‌توانند از ایران هم عبور کنند.