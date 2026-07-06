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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

باز هم رهبر ما را کنار هم جمع کرد؛ سیاستمداران مردم ایران را نشناختند!

باز هم رهبر ما را کنار هم جمع کرد؛ سیاستمداران مردم ایران را نشناختند!

محمد فرشته‌نژاد آهنگساز ضمن اشاره به حضور مردم کنار هم به واسطه نام رهبر شهید، بیان کرد که سیاستمداران خارجی، ایرانی‌ها را نشناختند و فکر می‌کردند ظرف چند روز می‌توانند ایران را نابود کنند.

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محمد فرشته‌نژاد آهنگساز و ترانه‌سرا، در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این رویداد بیان کرد: باز هم رهبر ما را کنار هم جمع کرد؛ زیر پرچم ایران، با هر عقیده، هر لباس و هر سلیقه‌ای. دوباره ما را کنار هم قرار داد و «خیمه هنر» هم به واسطه از جنس هنر بودنش، رسالت خود را انجام داد.

وی خطاب به هنرمندان بیان کرد: با هر هنری که دارید، باز هم کنار هم برای ایران عزیزتان کار کنید.

فرشته‌نژاد با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع گفت: این خیل عظیم مردم و این جمع عاشقانی که برای وداع آمده‌اند، نشان می‌دهد که چقدر کشورشان را دوست دارند.

وی ادامه داد: ما هنرمندان باید این مردم را بفهمیم؛ چیزی که سیاستمداران نتوانستند آن را درک کنند. آنها این مردم را نشناختند و فکر کردند می‌توانند در چند روز ایران را از پا دربیاورند.

این آهنگساز در پایان تأکید کرد: آنچه زیرساختی و ماندگار است، همین مردم هستند؛ حقیقت ایران، همین مردم‌اند. هر وقت توانستند از این مردم عبور کنند، آن وقت می‌توانند از ایران هم عبور کنند.

کد مطلب 6880813

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