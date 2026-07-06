یک روایت از «بودن در روزهای سخت»؛ ما تافته جدا بافته نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حشمتی خواننده موسیقی ایرانی، که در پنجمین شب «خیمه هنر» به اجرای سوگ‌خوانی پرداخت، با بیان اینکه از کودکی با نوحه‌های قدیمی و هیئت‌های مذهبی انس داشته است، گفت: هنرمندان از مردم جدا نیستند و وظیفه دارند در روزهای سخت در کنار مردم باشند.

محمد حشمتی که برای دومین سال پیاپی در ویژه‌برنامه «خیمه هنر» حضور یافت، درباره اجرای خود در این رویداد بیان کرد: سال گذشته بدون ساز و به صورت نوحه‌خوانی در این برنامه اجرا داشتم، اما امسال همراه با ساز نی روی صحنه رفتم و چند قطعه از نوحه‌های شناخته‌شده از جمله «مستان همه افتاده و ساقی نمانده» و «سقای دشت کربلا ابوالفضل» را به همراه آوازهایی در مایه دشتی اجرا کردم.

وی با اشاره به علاقه خود به نوحه‌های قدیمی اظهار کرد: مرحوم استاد کریمخانی را بسیار دوست داشتم. از کودکی در هیئت‌ها و در کنار مرحوم پدرم با این نوحه‌ها زندگی کرده‌ام و همچنان به نوحه‌های قدیمی و اصیل علاقه ویژه‌ای دارم. قطعاتی که امشب اجرا کردم نیز از همین حال و هوا و در مایه دشتی بودند که برای من بسیار دل‌انگیز هستند.

این خواننده درباره مسئولیت اجتماعی هنرمندان نیز گفت: هنرمندها جزئی از مردم هستند و خارج از این جامعه نیستند. به نظرم کمترین وظیفه ما این است که در کنار مردم باشیم. من خودم را تافته‌ای جدا بافته نمی‌دانم و هرگز احساس نکرده‌ام از مردم جدا هستم. افتخار می‌کنم که عضوی از جامعه هنری باشم، اما پیش از هر چیز خودم را از جنس مردم می‌دانم و دوست دارم برای دل مردم بخوانم و در کنارشان باشم. امیدوارم همه هنرمندان نیز در چنین بزنگاه‌هایی کنار مردم خود حضور داشته باشند.

حشمتی درباره اهمیت برگزاری «خیمه هنر» نیز یادآور شد: این فضاها برای من بسیار ارزشمند و زیبا هستند، زیرا من در هیئت‌ها بزرگ شده‌ام. هرجا نام حضرت سیدالشهدا(ع) و نوای امام حسین(ع) باشد، برای من دل‌انگیزترین و زیباترین فضاست و حضور در چنین برنامه‌هایی برایم حال و هوای ویژه‌ای دارد.

وی در ادامه با اشاره به تأثیر مرثیه بر فعالیت‌های هنری خود عنوان‌ کرد: فضای عاشورایی همیشه الهام‌بخش من بوده است؛ حتی در آثار پاپی که اجرا کرده‌ام نیز این تأثیر را می‌توان دید و بسیاری از ملودی‌ها و حال و هوای نوحه‌ها به شکل ناخودآگاه در کارهایم جاری شده است.

این خواننده همچنین از آماده بودن چند اثر جدید خبر داد و افزود: چند تک‌آهنگ آماده انتشار دارم، اما به دلیل شرایطی که در ماه‌های اخیر پیش آمد، انتشار آنها را به زمان مناسب‌تری موکول کردم. امیدوارم با آرام‌تر شدن فضا و بازگشت آرامش به جامعه، این آثار منتشر شوند.

حشمتی در پایان گفت: در این ایام ترجیح دادم اثری متناسب با حال و هوای محرم منتشر کنم و به همین دلیل مرثیه «شب وصال» با شعری از آیت‌الله کمپانی را که ویژه شب عاشوراست، منتشر کردم.