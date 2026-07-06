مراسم بزرگداشت رهبر شهید امت در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت گناوه ظهر دوشنبه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای شهرستان گناوه، اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم سستی جبهه باطل را به خانه عنکبوت تشبیه کرده و این وعده الهی امروز در جبهه استکبار قابل مشاهده است.

حجت‌الاسلام سید نصرالله موسوی‌نسب افزود: استکبار جهانی با وجود همه ادعاهای خود، در مسیر افول قرار گرفته و روزی خواهد رسید که قدرت‌های سلطه‌گر و استکبار به خاک ذلت بنشینند.

وی با اشاره به شهادت «رهبر شهید امت» گفت: اگرچه این مصیبت برای امت اسلامی بسیار سنگین است، اما خون پاک شهدا موجب عزت، بیداری و انسجام بیشتر ملت‌های مسلمان شده و و خداوند اگر نعمتی را از ملت آزاده ای می گیرد نعمت های دیگری به آنها عطا می کند همانگونه که امروز نعمت‌های بزرگی را برای جبهه حق به ارمغان آورده است.

موسوی‌نسب با بیان اینکه اقتدار امروز جمهوری اسلامی نتیجه خون شهدا و مقاومت ملت ایران است، تصریح کرد: دشمنان تلاش می‌کنند قدرت خود را بزرگ جلوه دهند، اما واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به یکی از قدرت‌های تأثیرگذار منطقه و جهان تبدیل شده است.

وی گفت: رهبر فرزانه انقلاب فرمودند طلیعه برآمدن قدرت بزرگی به نام جمهوری اسلامی ایران و نزدیک شدن استکبار به سراشیبی نعمتی است که از برکت خون پاک امام شهیدمان، شهدای دیگر و آحاد مردم و خون پاک گل های مدرسه شجره طیبه میناب به دست آمده است و این نعمت بزرگی است که امروز ایران اسلامی را به عنوان یک ابرقدرت می شناسند.

امام جمعه موقت گناوه وحدت را از مهم‌ترین دستاوردهای سال‌های اخیر دانست و افزود: همدلی و انسجام ملت‌های مسلمان و محور مقاومت، معادلات منطقه را تغییر داده و این وحدت با هدایت قائد شهید امت و سردار دلها حاج قاسم سلیمانی به دست آمد و شکل گرفته است.

وی گفت: از ویژگی های رهبرشهید امت عشق به ایران و وطن دوستی امام شهیدمان بود که در واقع می توانیم بگوییم ایرانی ترین ایرانی را ما از دست دادیم.

وی با تسلیت این ایام به رهبر معظم انقلاب گفت: امروز ایشان مایه دلگرمی ملت ایران و شیعیان جهان هستند و اگر چه در این ایام داغ های سنگین دیدند اما صبر و تحمل کردند و با هدایت های داهیانه و پدرانه خود پرچم اسلام را برافراشته نگه داشتند.

امام جمعه موقت گناوه با تأکید بر روحیه وطن‌دوستی و دفاع از آرمان‌های اسلامی، اظهار کرد: امروز همه وظیفه داریم با بصیرت، هوشیاری و تبعیت از ولایت، راه شهدا را ادامه دهیم و اجازه ندهیم دشمنان در صفوف ملت ایران اختلاف ایجاد کنند.

وی خاطرنشان کرد:اگر چه فقدان رهبر شهید برای همه ما سنگین است و همه ما داغدار و عزادار هستیم اما مشت های گره کرده رهبر شهید راه را بر ما نشان داده است و خون شهدا هرگز خاموش نخواهد شد و این خون‌های پاک، نسل‌های آینده را در مسیر مقاومت، عزت و استقلال بیدار خواهد کرد.

موسوی‌نسب در پایان با دعوت مردم به حفظ وحدت و استقامت، گفت:امروز با بصیرت،هوشیاری حول محور ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا، راه شهدا را ادامه خواهد داد و پرچم خون خواهی امام شهید و عزت و استقلال جمهوری اسلامی هرگز بر زمین نخواهد ماند .

وی گفت: پرچم انقلاب اسلامی هرگز بر زمین نمی ماند و همه ما در کنار رهبری خواهیم ماند تا این پرچم به دست صاحب اصلی آن امام زمان (عج) داده شود.

تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط قاریان برجسته شهرستان ، اجرای گروه سرود، مداحی و سوگواری از دیگر بخش های این مراسم معنوی بود.

در این آیین، شرکت‌کنندگان ضمن ادای احترام به مقام شهدا و قائد شهید امت، بر استمرار راه ایثار و مقاومت و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی ، تداوم راه شهیدان، حفظ وحدت و انسجام ملی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.