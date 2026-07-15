به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن ابراهیمی در آیین بزرگداشت امام شهید که با حضور خانوادههای معظم شهدا، جمعی از مدیران اجرایی واقشار مختلف مردم در مسجد امام خمینی(ره) شهرستان میناب برگزار شد،
به تبیین ویژگیهای شخصیتی، اخلاقی و مدیریتی رهبر شهید پرداخت و اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب نقش برجستهای در عزت، اقتدار و پیشرفت کشور، بر ضرورت پاسداری از آرمانهای بلند شهدا و استمرار راه آنان دارد.
امام جمعه میناب با اشاره به اسناد تاریخی و خاطرات ماندگار، سه ویژگی محوری مردمیبودن در اوج قدرت، تواضع و فروتنی و استکبارستیزی ریشهدار برای رهبر شهید برشمرد و گفت: ایشان هیچگاه خود را فراتر از مردم نمیدید.
حجت الاسلام ابراهیمی ادامه داد: امام شهید در سالهای اوج انقلاب همچون یک پدر مهربان در میان اقشار محروم و مستضعف جامعه حاضر میشدند و مشکلاتشان را از نزدیک لمس میکردند و این سیره، درس بزرگی برای تمام مسئولان نظام است.
وی اضافه کرد: با وجود جایگاه رفیع رهبری، ایشان در منزل شخصی خود با سادهترین امکانات زیستند و هرگز اجازه ندادند که حصارهای اشرافیگری میان ایشان و امت فاصله بیاندازد و این تواضع، رمز ماندگاریاش در دلهاست.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به مواضع قاطع رهبر شهید در برابر زیادهخواهیهای قدرتهای جهانی، خاطرنشان کرد: ایشان در شرایطی که بسیاری از کشورها در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی سرخم کرده بودند، با صلابت تمام ایستادند و راه مقاومت را به جهانیان آموختند؛ امروز نیز ادامه این مسیر، تنها راه عزت امت اسلامی است.
وی در ادامه به آخرین جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و حمایت همهجانبه آمریکای جنایتکار از این رژیم اشاره کرد و این اقدامات را مصداق بارز جنایت جنگی و نسلکشی عنوان کرد.
امام جمعه میناب یادآور شد: آمریکا و اسرائیل گمان میکنند با شهادت رهبران مقاومت، این جبهه فرو میپاشد اما غافلند که خون پاک شهیدان، درخت تنومند مقاومت را آبیاری میکند.
وی از دولت و دستگاه دیپلماسی کشور خواست تا در محافل بینالمللی، پیگیری حقوقی این جنایات را در دستور کار جدی قرار دهند.
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