خطیب جمعه گناوه: وداع میلیونی مردم با رهبر شهید نماد انسجام ملی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نصرالله موسوی‌نسب در خطبه‌های نماز جمعه گناوه، با سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: انسان‌های با تقوا، خداوند را در روح، جان و تمام شئون زندگی خود حاضر می‌بینند و همواره یاد خدا محور اندیشه و رفتار آنان است.

وی با بیان اینکه دل‌بستگی به دنیا سرچشمه بسیاری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی است، افزود: علاج این دلبستگی، تقوای الهی است .

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به حضور گسترده و میلیونی مردم در تشییع و وداع با رهبر شهید امت، این حضور را نشانه‌ای از پایبندی مردم به ارزش‌های اسلامی و انقلابی دانست و گفت: اگر چه عروج امام شهید امت برای همه ما جانسوز است اما موج خروشان مردم این واقعه را از یک مجلس عزا به میدان حماسه و بازدارندگی و تجلی قدرت مبدل ساخت.

وی ادامه داد: این عشق و دلدادگی فراتر از یک وداع عاطفی بود و یک حماسه راهبردی در ابعاد گوناگون بود.

وی گفت: این مراسم باشکوه در بعد سیاسی یک رفراندوم جهانی و رای مجدد «آری» به ولایت مطلقه فقیه بود و تمام گسل ها و دوقطبی ها در سیل انسجام ملی حل شدند، در بعد بین المللی و تمدنی نیز این حماسه مایه دلگرمی محور مقاومت و مایه یاس و نومیدی مستکبران عالم شد و برتری الگوی اجتماعی مقاومت و شهادت در برابر سازش غربی را به رخ جهانیان کشید.

وی ادامه داد: این حماسه بی بدیل با به خشم آوردن استکبار جهانی بازدارندگی کشور ما را تثبیت کرد و با عبور دادن نسل جوان از حجاب معاثر و درک عظمت رهبری و امام امت انسجام داخلی را رقم زد تا ثابت کند که خون شهید پیشران تمدن سازی امت اسلام است.

امام جمعه موقت گناوه بیان کرد:سردمداران استکبار ببینند که این ملت عزم نابودی آنها را دارد و از پرچم های سرخ در دستانشان و شعله های انتقامشان بترسید، زین پس هیچ کجای جهان برای شما امن نخواهد بود.

وی گفت:پرچم های سرخی که در مراسم تشییع و بدرقه امام شهیدمان بر دست های عزاداران برافراشته شد باید به کوچه ها ،تجمعات و سردرب خانه ها راه یابند و ملت ایران هر خانه ای را به یک سنگر خونخواهی مبدل خواهد کرد و تا تحقق وعده انتقام از پا نخواهد نشست.

وی ادامه داد: امروز همه ما با امام شهید امت و با فرزند عزیز ایشان آیت الله العظمی امام سید مجتبی خامنه ای بیعتی دوباره بستیم و هیچ گاه از آرمان های انقلاب اسلامی کوتاه نخواهیم آمد.

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به حملات اخیر دشمن آمریکایی به برخی از نقاط کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این تهدیدها و تجاوزاتی که مجددا انجام داد ضربات سهمگین و سختی و به پایگاه های و تجهیزات آمریکا در منطقه وارد کرد و علی رغم سانسور شدید تبلیغاتی آنها در روزهای آینده ابعاد بیشتری از سرافکندگی دشمن روشن خواهد شد.

وی اضافه کرد: در صورت ادامه این تجاوزات به طور قطع جمهوری اسلامی ایران اقدامات بازدارنده تری را در دستور کار قرار خواهد داد.

امام سجاد (ع) پیام‌آور نهضت عاشورا بود

امام جمعه موقت گناوه با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت امام سجاد (ع)، اظهار کرد: اگر مجاهدت‌های روشنگرانه امام زین‌العابدین (ع) و حضرت زینب کبری (س) نبود، پیام عاشورا به نسل‌های آینده منتقل نمی‌شد.

وی ادامه داد: امام سجاد (ع) با صبر، عبادت، دعا و جهاد تبیین، حقیقت قیام عاشورا را زنده نگه داشت و در سخت‌ترین شرایط، پرچم هدایت و روشنگری را برافراشته نگه داشت.

حجت‌الاسلام موسوی‌نسب با اشاره به ۲۱ تیرماه، سالروز کشف حجاب و به خاک و خون کشیدن معترضان به این قانون در مسجد گوهرشاد توسط دژخیمان رضاخان و روز عفاف و حجاب، گفت: حجاب اسلامی تجلی زیبایی های معنوی زن مسلمان است و طراوت، جمال و امنیت او را پایدار می سازد به همین دلیل یکی از ترفندهای دشمن در جنگ نرم تخریب نمادهای فرهنگی ما از جمله حجاب مقدس است .

مجلس خبرگان از ارکان مهم نظام است

وی با گرامیداشت سالروز تشکیل مجلس خبرگان رهبری، نقش این نهاد را در ساختار نظام جمهوری اسلامی مهم و اثرگذار دانست و گفت: جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری یک جایگاه و نقش بی بدیل است تا جایی که قائد شهید امت فرمودند هیچ کدام از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از لحاظ تامین کننده بودن به اهمیت این اجتماع نمی رسد.

خدمات بهزیستی و تأمین اجتماعی شایسته قدردانی است

حجت‌الاسلام موسوی‌نسب همچنین با تبریک روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، از خدمات کارکنان این دو مجموعه قدردانی کرد و اظهار کرد: بی تردید سلامت جسم و روان زیربنای پیشرفت امت ها و ملت ها است که در این راستا یعنی توسعه کیفی و کمی بیمه درمانی با هدف همگانی ساختن این بیمه تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد ،امری ضروری و غیر قابل انکار است .

درس‌های ماندگار کاروان اسرای کربلا

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به سالروز ورود کاروان اسرای کربلا به شام، خاطرنشان کرد: خطبه‌های روشنگرانه حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع)، چهره واقعی ظلم و ستم را برای مردم آشکار کرد و پیام نهضت عاشورا را به تاریخ رساند.

وی با اشاره به شهادت جانسوز و امام شهید امت گفت: اگر چه شهادت ایشان برای همه ما سخت و طاقت فرسا است و امام شهید امت از میان ما رفته است اما راه ایشان ادامه خواهد داشت و آرمان های بلند آن امام شهید باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به وظایف بعد از شهادت رهبر شهید امت اضافه کرد: مطالعه منظومه فکری امام شهید و آشنایی با ابعاد مختلف شخصیت ایشان، تبعیت از خلف صالح ایشان یعنی حضرت آیت الله العظمی امام مجتبی خامنه ای، انتقام خون امام شهید از قاتلین ایشان ،حفظ اتحاد مقدس و وحدت کلمه از مهمترین وظایف است.

وی با بیان اینکه پنجمین وظیفه تلاش برای رساندن کشور به قله های موفقیت و اقتدار و پیشرفت است گفت: این امر تلاش مضاعف مسئولان و برنامه ریزی دقیق را می طلبد .