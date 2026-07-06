به گزارش خبرنگار مهر، علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ظهر دوشنبه به همراه معاونان دانشگاه، با حضور در محل استقرار بیمارستان سیار «عاشقان ولایت» در مسجد مقدس جمکران، از آخرین روند برپایی، تجهیز و آمادهسازی این مرکز درمانی بازدید کرد.
ابرازه در این بازدید، ضمن بررسی روند استقرار تجهیزات پزشکی، بخشهای بستری، اتاق عمل، بخش مراقبتهای ویژه و سایر امکانات پیشبینیشده، بر آمادگی کامل این بیمارستان برای ارائه خدمات درمانی در ایام برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تأکید کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کادر درمان، نیروهای اورژانس و عوامل اجرایی، اظهار کرد: بیمارستان سیار «عاشقان ولایت» با هدف ارائه خدمات تخصصی و امدادی به زائران و عزاداران در ایام مراسم تشییع در مسجد مقدس جمکران راهاندازی شده و با تمام ظرفیت آماده خدمترسانی خواهد بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین با اشاره به آمادهباش کامل مراکز درمانی استان افزود: علاوه بر این بیمارستان سیار، تمامی بیمارستانها، مراکز درمانی، پایگاههای اورژانس و سایر ظرفیتهای حوزه سلامت استان در حالت آمادهباش قرار دارند تا در صورت نیاز، خدمات درمانی و امدادی را به بهترین شکل به زائران و مردم ارائه کنند.
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