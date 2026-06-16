تشکیل کمیته آمادگی آیین تشییع رهبر شهید در دانشگاه علوم پزشکی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه کمیته آمادگی برای آیین تشییع رهبر شهید انقلاب که با حضور علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، معاونان و مدیران دانشگاه برگزار شد، آخرین برنامهریزیها و تمهیدات حوزه سلامت برای ارائه خدمات به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم مورد بررسی قرار گرفت.
ابرازه در این نشست با اشاره به پیشبینی حضور گسترده مردم از شهرهای مختلف کشور در قم، بر ضرورت آمادگی حداکثری تمامی بخشهای حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: با توجه به حجم بالای جمعیت ورودی به استان، باید تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود برای ارائه خدمات مطلوب و حفظ سلامت مردم به کار گرفته شود.
وی با تأکید بر لزوم برنامهریزی مناسب در مبادی ورودی شهر افزود: استقرار نیروهای امدادی و درمانی در ورودیهای قم و آمادگی لازم برای استقبال و ارائه خدمات به زائران از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید با هماهنگی کامل دستگاههای مرتبط انجام شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین بر آمادهباش کامل اورژانس استان تأکید کرد و گفت: تمامی پایگاههای اورژانس باید در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشند و در صورت نیاز، هماهنگیهای لازم برای بهرهگیری از ظرفیت استانهای همجوار نیز انجام شود.
وی استفاده از ظرفیت جمعیت هلال احمر و سازمان بسیج را در ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: همکاری و همافزایی میان دستگاههای امدادی و خدماترسان نقش مهمی در مدیریت مطلوب این مراسم خواهد داشت.
ابرازه با اشاره به ضرورت آمادهباش مراکز درمانی استان تصریح کرد: تمامی بیمارستانهای قم باید در وضعیت آمادهباش کامل قرار داشته باشند و همچنین بیمارستانهای شهرستانها و استانهای معین نیز برای ارائه خدمات احتمالی آمادگی لازم را داشته باشند.
وی تأمین تجهیزات پزشکی، ملزومات درمانی و ذخیرهسازی کافی دارو را از دیگر اولویتهای حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: باید تمهیدات لازم برای دپوی مناسب دارو و تجهیزات پزشکی در استان اندیشیده شود تا در ایام برگزاری مراسم هیچگونه کمبودی در ارائه خدمات درمانی وجود نداشته باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در پایان بر تشدید فعالیت تیمهای بهداشتی و نظارتی تأکید کرد و افزود: تیمهای بهداشت محیط و بازرسان حوزه سلامت باید با نهایت دقت و حساسیت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و سایر بخشهای مرتبط نظارت داشته باشند تا هرگونه مشکل احتمالی در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و برطرف شود.
قم- جلسه کمیته آمادگی برای آیین تشییع رهبر شهید انقلاب برگزار و در آن بر آمادگی کامل مراکز درمانی و بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای امدادی برای ارائه خدمات تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه کمیته آمادگی برای آیین تشییع رهبر شهید انقلاب که با حضور علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، معاونان و مدیران دانشگاه برگزار شد، آخرین برنامهریزیها و تمهیدات حوزه سلامت برای ارائه خدمات به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم مورد بررسی قرار گرفت.
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