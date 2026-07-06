اورژانس: تاکنون هیچ مورد فوتی در میان زائران گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی،بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از تداوم خدمت‌رسانی اورژانس به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ‌گونه مورد فوتی در میان عزاداران گزارش نشده و روند خدمت‌رسانی با آمادگی کامل تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

وی که رئیس اورژانس استان تهران است، افزود: تاکنون دو مورد بیمار بدحال در جریان مراسم ثبت شده که یکی از آن‌ها بیمار دارای سابقه بیماری قلبی بود و با استفاده از بالگرد اورژانس به مرکز درمانی تخصصی منتقل شد.

توکلی ادامه داد: مورد دوم مربوط به یک مادر باردار بود که عملیات انتقال هوایی وی با بالگرد امدادی انجام شد.

رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به حجم خدمات ارائه‌شده، تصریح کرد: تاکنون بیش از هفت هزار نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم، خدمات درمانی سرپایی دریافت کرده‌اند.

وی درباره موارد گرمازدگی نیز گفت: گزارش‌هایی از گرمازدگی به نیروهای اورژانس اعلام شده، اما تمامی این موارد تحت کنترل است و تاکنون مشکل حاد ناشی از گرما گزارش نشده است.