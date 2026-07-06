هواشناسی تهران: هوای گرم و وزش باد شدید تا جمعه ماندگار است

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار کرد: آسمان استان تهران طی پنج روز آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی که مدیرکل هواشناسی استان تهران است، با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۲۴ افزود: تا روز جمعه در برخی نقاط، به‌ویژه مناطق جنوبی و غربی استان، گاهی وزش باد شدید و خیزش گردوخاک رخ خواهد داد.

خورشیدی ادامه داد: ماندگاری توده هوای گرم و روند افزایش نسبی دما تا پایان هفته مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: امروز نیز وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده در ارتفاعات بالادست استان دور از انتظار نیست و شهروندان باید تمهیدات لازم را برای مواجهه با این شرایط جوی مدنظر قرار دهند.