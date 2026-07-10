حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و الگوهای همدیدی، اظهار کرد: آسمان استان تهران طی پنج روز آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۲۴ افزود: تا اواخر وقت امروز، به‌ویژه در مناطق جنوبی، غربی و تا حدودی مرکزی استان، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گاهی همراه با گردوخاک، مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران درباره روند دما نیز گفت: امروز و فردا افزایش نسبی دما و ماندگاری توده هوای گرم در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، اما از روز یکشنبه کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

خورشیدی در پایان هشدار داد: دمای هوا در برخی نقاط استان تهران طی هفته آینده به ۴۴ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و از شهروندان خواست با توجه به موج گرما، توصیه‌های ایمنی و بهداشتی را جدی بگیرند.