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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸

فرجی: فعالیت ادارات خراسان شمالی در روز سه‌شنبه عادی است

فرجی: فعالیت ادارات خراسان شمالی در روز سه‌شنبه عادی است

بجنورد- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان شمالی از عادی بودن فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز سه‌شنبه خبر داد.

حسین فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده و با توجه به بررسی آخرین شرایط استان، فعالیت تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی و بانک‌های خراسان شمالی در روز سه‌شنبه به روال عادی برقرار خواهد بود و هیچ‌گونه تعطیلی برای این روز در نظر گرفته نشده است.

وی با تأکید بر تداوم ارائه خدمات به شهروندان افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند مطابق ساعات اداری، خدمات مورد نیاز مردم را بدون وقفه و طبق روال معمول ارائه کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: بر این اساس، کارکنان دستگاه‌های اجرایی در روز سه‌شنبه طبق برنامه عادی در محل کار خود حضور خواهند یافت و روند خدمت‌رسانی در سراسر استان بدون تغییر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6880984

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