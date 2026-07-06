حسین فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده و با توجه به بررسی آخرین شرایط استان، فعالیت تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی و بانک‌های خراسان شمالی در روز سه‌شنبه به روال عادی برقرار خواهد بود و هیچ‌گونه تعطیلی برای این روز در نظر گرفته نشده است.

وی با تأکید بر تداوم ارائه خدمات به شهروندان افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند مطابق ساعات اداری، خدمات مورد نیاز مردم را بدون وقفه و طبق روال معمول ارائه کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: بر این اساس، کارکنان دستگاه‌های اجرایی در روز سه‌شنبه طبق برنامه عادی در محل کار خود حضور خواهند یافت و روند خدمت‌رسانی در سراسر استان بدون تغییر ادامه خواهد داشت.