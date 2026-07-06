به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی، ضمن تبریک انتصاب مجدد حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه، ارتش را پشتیبان استوار نهادهایی دانست که در خدمت به حقوق ملت و حفظ امنیت قضایی کشور تلاش می‌کنند.

متن این پیام، به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند؛ حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضائیه

انتصاب مجدد جناب‌عالی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) برای یک دوره پنج‌ساله دیگر به ریاست مسئولیت خطیر قوه قضائیه را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

این انتخاب، نشان از اعتماد و اطمینان رهبری معظم انقلاب به توانمندی، تدبیر و سوابق ارزشمند جناب‌عالی در مسیر تحقق عدالت و صیانت از حقوق ملت شریف ایران داشته و نشان می‌دهد که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، معیارهای «کارآمدی و پافشاری بر اصول» را مقدم دانسته‌اند.

بحمدالله شاهدیم که قوه قضائیه تاکنون در مسیر حرکت خود ثابت‌ قدم بوده و کماکان با اقتدار و بدون توجه به هجمه‌های مختلف به وظایف قانونی خود در حوزه‌های «عدالت»، «مبارزه با فساد» و «صیانت از امنیت» جامع عمل پوشانده است .

ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان رکن رکین حفظ و پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران همواره خود را پشتیبان استوار نهادهایی می‌داند که در خدمت به حقوق ملت بزرگ ایران و حفظ امنیت قضایی کشور تلاش می‌کنند و یقین دارم که همکاری و هماهنگی ارکان مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در این برهه حساس، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق هرچه بیشتر آرمان‌های والای انقلاب اسلامی باشد.

اینجانب اطمینان دارم که جناب‌عالی در این دوره نیز، همچون گذشته، با جدیت تمام در مسیر تحقق تدابیر نورانی امامین انقلاب و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تضمین دسترسی برابر همه آحاد ملت به عدالت گام های اساسی برخواهید داشت.

از خداوند متعال، توفیق روزافزون جناب‌عالی، قضات شریف و کلیه کارکنان دستگاه قضا را در ادای این امانت بزرگ خواستارم و امیدوارم این دوره نیز، دورانی سرشار از موفقیت در مسیر صیانت از حقوق ملت و اقتدار قانون باشد.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی