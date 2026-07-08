  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

پیام دادستان کل کشور برای انتصاب مجدد اژه ای

پیام دادستان کل کشور برای انتصاب مجدد اژه ای

دادستان کل کشور، انتصاب مجدد محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه را تبریک گفت و آن را نشان‌دهنده شایستگی و تعهد وی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور، در پی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، پیامی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است: تمدید و تجدید اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در انتصاب مجدد حضرت‌عالی به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، که نشان از تدبیر، شایستگی، تعهد و کارنامه درخشان شما در مسیر تحول و تعالی دستگاه قضا دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بدون شک، هدایت‌ها و مدیریت هوشمندانه جناب‌عالی در سال‌های گذشته، گام‌های ارزشمندی را در جهت احقاق حق، بسط عدالت، مبارزه با فساد و تکریم حقوق عامه برداشته است.

اینجانب به نمایندگی از مجموعه دادستانی کل کشور، ضمن ابراز خرسندی از این انتصاب شایسته، اعلام می‌دارم که دادستانی کل کشور همچون گذشته و با تلاشی مضاعف و عزم راسخ، تمام ظرفیت و توان خود را در مسیر تحقق اهداف عالیه قوه قضاییه، اجرای اسناد تحول و تعالی و خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم شریف ایران به کار خواهد بست تا در سایه همدلی و همکاری، شاهد رشد روزافزون عدالت و امنیت در میهن اسلامی باشیم.

از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات و سلامتی حضرت‌عالی و همکاران محترم را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مسألت دارم.

کد مطلب 6882547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها