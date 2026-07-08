پیام دادستان کل کشور برای انتصاب مجدد اژه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور، در پی انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به ریاست قوه قضاییه، پیامی صادر کرد.
در متن این پیام آمده است: تمدید و تجدید اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) در انتصاب مجدد حضرتعالی به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، که نشان از تدبیر، شایستگی، تعهد و کارنامه درخشان شما در مسیر تحول و تعالی دستگاه قضا دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بدون شک، هدایتها و مدیریت هوشمندانه جنابعالی در سالهای گذشته، گامهای ارزشمندی را در جهت احقاق حق، بسط عدالت، مبارزه با فساد و تکریم حقوق عامه برداشته است.
اینجانب به نمایندگی از مجموعه دادستانی کل کشور، ضمن ابراز خرسندی از این انتصاب شایسته، اعلام میدارم که دادستانی کل کشور همچون گذشته و با تلاشی مضاعف و عزم راسخ، تمام ظرفیت و توان خود را در مسیر تحقق اهداف عالیه قوه قضاییه، اجرای اسناد تحول و تعالی و خدمترسانی بیوقفه به مردم شریف ایران به کار خواهد بست تا در سایه همدلی و همکاری، شاهد رشد روزافزون عدالت و امنیت در میهن اسلامی باشیم.
از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات و سلامتی حضرتعالی و همکاران محترم را در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مسألت دارم.
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